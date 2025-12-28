En un balneario en Mar del Plata ahora se entra con "Face ID": el sistema que revoluciona a la Ciudad Feliz
Mar del Plata: El Balneario 12 implementó ingreso con Face ID para reforzar la seguridad y agilizar el acceso de los turistas.
El tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes, en Mar del Plata, incorporó esta temporada un sistema de acceso mediante reconocimiento facial (Face ID) tanto para el ingreso peatonal como para la circulación interna de los usuarios que van y vuelven del mar.
La medida forma parte de una actualización tecnológica orientada a reforzar la seguridad dentro del complejo y, al mismo tiempo, agilizar el movimiento de los turistas durante la jornada de playa.
Desde la administración del balneario explicaron que el sistema permite identificar a cada usuario registrado en pocos segundos, sin necesidad de presentar tarjetas o credenciales físicas, lo que reduce demoras en los accesos y evita el uso compartido de pases.
“Lo implementamos por seguridad y por practicidad. El reconocimiento facial garantiza que solo ingresen las personas habilitadas y, además, facilita el tránsito diario de quienes entran y salen del sector de carpas o bajan a la playa”, señalaron.
El Face ID se utiliza tanto en el portal principal de acceso peatonal como en los puntos de control para quienes se desplazan entre el área de servicios y el sector de costa, una dinámica habitual en los balnearios de Punta Mogotes durante la temporada alta.
Con esta innovación, el Balneario 12 se suma a la tendencia de complejos de la Costa Atlántica que incorporan herramientas digitales y sistemas inteligentes para modernizar su oferta y mejorar la experiencia de los turistas.
Mar del Plata con nuevo sistema
"Venir a nuestro balneario hoy es como ir a un aeropuerto: te sacás una foto para el Face ID, como en edificios importantes, como en la cancha de River, me parece que la cara no se la olvida nadie... Es para brindar tranquilidad y seguridad. Invertir en la tranquilidad de la gente da su frutos y te lo reconocen", explicó Augusto Digiovanni, dueño del Balneario 12, que implementó este sistema.
