En un balneario en Mar del Plata ahora se entra con "Face ID": el sistema que revoluciona a la Ciudad Feliz

Con esta innovación, el Balneario 12 se suma a la tendencia de complejos de la Costa Atlántica que incorporan herramientas digitales y sistemas inteligentes para modernizar su oferta y mejorar la experiencia de los turistas.

Mar del Plata con nuevo sistema

WhatsApp Video 2025-12-28 at 7.59.42 AM

"Venir a nuestro balneario hoy es como ir a un aeropuerto: te sacás una foto para el Face ID, como en edificios importantes, como en la cancha de River, me parece que la cara no se la olvida nadie... Es para brindar tranquilidad y seguridad. Invertir en la tranquilidad de la gente da su frutos y te lo reconocen", explicó Augusto Digiovanni, dueño del Balneario 12, que implementó este sistema.