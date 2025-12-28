Dueño de balneario de Mar del Plata tras la polémica con Brasil: "Estoy orgulloso de lo nuestro y lo defiendo"

Mar del Plata y la expectativa por la temporada de verano

En los últimos días comenzó a llegar una gran cantidad de turistas a la ciudad y, como sucede casi todos los años, se espera un 31 de diciembre con ocupación plena.

“Pasó la Navidad y empezó a llegar la gente, porque muchos prefieren pasar Año Nuevo fuera de su casa y no tanto la Navidad. Además, el pronóstico extendido marca sol, sol y sol, y eso impulsa a más turistas a venir. Estamos muy contentos con lo que viene”, explicó.

WhatsApp Video 2025-12-28 at 7.23.26 AM Augusto Digiovanni y cómo vacaciona la gente.

Digiovanni señaló que la forma de vacacionar de los argentinos cambió hace tiempo: ya casi no existe el turismo de temporada completa ni de quincena, y el movimiento es cada vez más dinámico.

“Se volvió muy de minuto a minuto este negocio. La gente ya no alquila la carpa por toda la temporada, un mes o quince días; eso casi no existe. Nosotros tratamos de decirles que se aseguren la carpa. A veces no vienen porque tienen una promoción bancaria en otro balneario o viajan a otra ciudad, o tienen familiares. Hay muchas propuestas muy buenas en toda la costa argentina”.

Mar del Plata: buenos precios, la clave

El dueño del B12 sostuvo que mantuvo prácticamente los mismos precios de carpas y remarcó que el balneario ofrece opciones gastronómicas variadas: desde un restaurante de alta calidad hasta un bar de playa, con valores que en algunos casos resultan más accesibles que fuera de la playa.

WhatsApp Video 2025-12-28 at 7.23.53 AM Ofrecer servicios, clave en Mar del Plata.

“Ofrecer servicios es muy importante”, destacó el empresario, quien remarcó que “siempre hay que tratar de ayudar a la gente y no complicarle la vida cuando viene a hacer algo que la hace feliz”.

También subrayó que los precios para comer en el balneario “son una ganancia para todos”, porque los turistas se evitan el desgaste de cocinar o transportar comida.

“Ya no es de ‘bacán’ comer en un balneario: es una comodidad que mucha gente valora”, completo.