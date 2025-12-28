Dueño de balneario de Mar del Plata tras la polémica con Brasil: "Estoy orgulloso de lo nuestro y lo defiendo"
Augusto Digiovanni, dueño del tradicional Balneario 12, habló sobre las expectativas del verano y destacó lo que se ofrece al turismo en la Argentina.
La expectativa por la temporada de verano es muy grande en toda la Costa Atlántica bonaerense, especialmente en la ciudad de Mar del Plata, donde se espera la llegada de más turistas que el año pasado, pese a la competencia de los destinos de Brasil.
El verano pasado, el empresario Augusto Digiovanni, dueño del tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes, se volvió viral en redes sociales con un video en el que destacó la oferta turística de la Argentina y remarcó que existen servicios y experiencias que —según afirmó— no se consiguen en Brasil.
En diálogo con minutouno.com, Digiovanni volvió a poner en valor las playas y los servicios que ciudades como Mar del Plata ofrecen a los turistas, aunque bajó el tono respecto de los mensajes comparativos con el país vecino.
"Estoy orgulloso de lo nuestro"
El año pasado, el video viral que comparaba la experiencia turística entre Argentina y Brasil generó una fuerte polémica y millones de reproducciones. De cara a la temporada 2026, el dueño del Balneario 12 asegura que hoy su prioridad pasa por el trabajo cotidiano.
“¿Qué vas a decir este año? Yo no pienso en eso, pienso en cómo mejorar mi balneario. Mar del Plata no tiene las condiciones naturales que tiene Brasil, pero estoy muy orgulloso de lo nuestro y lo defiendo a morir”, sentenció el empresario marplatense.
Mar del Plata y la expectativa por la temporada de verano
En los últimos días comenzó a llegar una gran cantidad de turistas a la ciudad y, como sucede casi todos los años, se espera un 31 de diciembre con ocupación plena.
“Pasó la Navidad y empezó a llegar la gente, porque muchos prefieren pasar Año Nuevo fuera de su casa y no tanto la Navidad. Además, el pronóstico extendido marca sol, sol y sol, y eso impulsa a más turistas a venir. Estamos muy contentos con lo que viene”, explicó.
Digiovanni señaló que la forma de vacacionar de los argentinos cambió hace tiempo: ya casi no existe el turismo de temporada completa ni de quincena, y el movimiento es cada vez más dinámico.
“Se volvió muy de minuto a minuto este negocio. La gente ya no alquila la carpa por toda la temporada, un mes o quince días; eso casi no existe. Nosotros tratamos de decirles que se aseguren la carpa. A veces no vienen porque tienen una promoción bancaria en otro balneario o viajan a otra ciudad, o tienen familiares. Hay muchas propuestas muy buenas en toda la costa argentina”.
Mar del Plata: buenos precios, la clave
El dueño del B12 sostuvo que mantuvo prácticamente los mismos precios de carpas y remarcó que el balneario ofrece opciones gastronómicas variadas: desde un restaurante de alta calidad hasta un bar de playa, con valores que en algunos casos resultan más accesibles que fuera de la playa.
“Ofrecer servicios es muy importante”, destacó el empresario, quien remarcó que “siempre hay que tratar de ayudar a la gente y no complicarle la vida cuando viene a hacer algo que la hace feliz”.
También subrayó que los precios para comer en el balneario “son una ganancia para todos”, porque los turistas se evitan el desgaste de cocinar o transportar comida.
“Ya no es de ‘bacán’ comer en un balneario: es una comodidad que mucha gente valora”, completo.
