La medida de fuerza consistiría en una retención de tareas inmediata por parte de los choferes, motivada por el vencimiento del plazo estipulado en el acta acuerdo firmada el pasado 30 de octubre ante la delegación local del Ministerio de Trabajo. Mientras este jueves 19 las unidades circulan con normalidad, el gremio fijó las 18:00 de mañana como horario límite para verificar el cumplimiento del pago.