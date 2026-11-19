Alerta por paro de colectivos en la previa del fin de semana largo
Los choferes de Necochea y Quequén iniciarían paro de colectivos parcial desde este viernes a las 18:00 si la empresa no deposita el 20% restante de octubre.
El servicio de transporte urbano de pasajeros en Necochea y Quequén atraviesa horas decisivas ante una nueva alerta por un paro de colectivos que podría paralizar todas las líneas desde este viernes 20 de noviembre a las 18:00, justo en el inicio del fin de semana largo, si no se acredita el saldo pendiente de los salarios de octubre.
Por qué puede haber paro de colectivos desde el viernes a las 18
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La medida de fuerza consistiría en una retención de tareas inmediata por parte de los choferes, motivada por el vencimiento del plazo estipulado en el acta acuerdo firmada el pasado 30 de octubre ante la delegación local del Ministerio de Trabajo. Mientras este jueves 19 las unidades circulan con normalidad, el gremio fijó las 18:00 de mañana como horario límite para verificar el cumplimiento del pago.
Según detallaron fuentes sindicales, la Compañía de Transportes Necochea ya liquidó hasta el momento el 80% de los haberes correspondientes a octubre, la cuota no remunerativa de $60.000 y el saldo adeudado del medio aguinaldo, pero resta cancelar el 20% restante del sueldo mensual.
La postura de la empresa y el impacto en los usuarios
Desde la firma concesionaria advirtieron a los trabajadores que tendrían dificultades para reunir los fondos necesarios antes del vencimiento del plazo:
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Argumentos financieros: la empresa sostiene que atraviesa complicaciones económicas tras los desembolsos realizados al momento de la rúbrica del acuerdo y el viernes pasado, sumado a la demora en la acreditación de los recursos correspondientes a los atributos del sistema de transporte.
Líneas afectadas: de no mediar una solución antes de las 18:00 del viernes, la retención de tareas alcanzará a la totalidad de los ramales urbanos que conectan Necochea y Quequén, afectando la movilidad de miles de vecinos y turistas en el arranque del descanso extendido.
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