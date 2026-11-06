Mendoza: cerraron su bar después de cuatro años y medio por la crisis de consumo
El camino fue largo y estuvo lleno de éxitos, pero la coyuntura actual no le permitió crecer ni siquiera con una agenda nutrida y una clientela fiel.
Uno de los rubros más afectados por la recesión y la crisis de consumo es el de la gastronomía, como queda en evidencia cada semana en todos los rincones del país, cuando se anuncia el cierre de otro bar, café, boliche o restaurante. El caso más reciente es el del bar Van de Noche, que anunció su cierre tras cuatro años y medio de actividad en Mendoza.
"No es fácil poner en palabras todo lo que significó este camino. Fueron cuatro años de encuentros, risas, música, noches inolvidables y momentos que van a quedar para siempre en nuestra memoria, expresó el equipo en Instagram.
"Queremos agradecer de corazón a cada persona que nos eligió, que nos acompañó, que compartió una noche con nosotros y que hizo de este lugar mucho más que un bar", agregaron los encargados.
La crisis de consumo también se siente en Mendoza
"Gracias a quienes fueron parte de este sueño, a nuestro equipo, amigos y clientes. Cada uno dejó una huella en esta historia. Hoy cerramos las puertas, pero nos llevamos muchísimo más de lo que alguna vez imaginamos. ¡Gracias por estos cuatro años y medio!", se lee en el mensaje final, que quedó repleto de comentarios acongojados de su clientela.
"Nooo. Que mala noticia!!! Teníamos algo tan lindo en Monte y conducido por personitas tan queridas, es una lástima", comentó alguien en el posteo, a lo que otra persona sumó sus deseos de mucho éxito en la siguiente etapa de los creadores del bar.
"Tuve la suerte de ir a actuar dos veces a ese bar me encantó las reformas que hicieron la atención de lugar y la gente me hizo sentir como de la casa ... Gracias por todo y mucha suerte", señaló una de las artistas que alguna vez pasó por ese escenario, mientras otra persona valoró las "hermosas noches ahí".
Van de Noche abrió en 2022 en la localidad de Monte Comán, un distrito del departamento San Rafael, en la provincia de Mendoza. A lo largo de su trayectoria mantuvo sus shows de música en vivo y una agenda nutrida, pero su máximo atractivo era ser un punto de encuentro para locales e invitados.
De alguna manera la crisis de consumo redujo drásticamente los espacios para hacer vida social, escuchar música en vivo y reunirse. A partir de noviembre la esquina de Mendoza y Corrientes se volverá un poco más silenciosa y menos concurrida.
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