Mendoza: cerraron su bar después de cuatro años y medio por la crisis de consumo

"Tuve la suerte de ir a actuar dos veces a ese bar me encantó las reformas que hicieron la atención de lugar y la gente me hizo sentir como de la casa ... Gracias por todo y mucha suerte", señaló una de las artistas que alguna vez pasó por ese escenario, mientras otra persona valoró las "hermosas noches ahí".

Van de Noche abrió en 2022 en la localidad de Monte Comán, un distrito del departamento San Rafael, en la provincia de Mendoza. A lo largo de su trayectoria mantuvo sus shows de música en vivo y una agenda nutrida, pero su máximo atractivo era ser un punto de encuentro para locales e invitados.

De alguna manera la crisis de consumo redujo drásticamente los espacios para hacer vida social, escuchar música en vivo y reunirse. A partir de noviembre la esquina de Mendoza y Corrientes se volverá un poco más silenciosa y menos concurrida.