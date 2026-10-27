Tensión en una cárcel de Mendoza: presos tomaron de rehén a un penitenciario y lo liberaron tras varias horas

Ocurrió en el penal Boulogne Sur Mer, en la provincia de Mendoza

Finalmente, la situación concluyó pasadas las 8.30 de este martes, luego de varias horas de tensión dentro del establecimiento penitenciario.

La madre y la tía del penitenciario murieron en un accidente

La madre y la tía del agente que había sido tomado como rehén murieron en un accidente

Durante la madrugada, la madre y la tía del penitenciario que habían tomado como rehén fallecieron en un accidente de tránsito mientras se dirigían a la ciudad de Mendoza. La tragedia ocurrió pasadas las 4 en la Ruta 7 a la altura de San Martín.

Según informaron medios mendocinos, los familiares habían tomado conocimiento de la situación a raíz de un video publicado por los presos en TikTok. En medio del pánico, personal de la Municipalidad de La Paz se ofreció a trasladar a los parientes del agente hacia la ciudad.

Sin embargo, durante el trayecto por la ruta 7, el conductor de la camioneta municipal perdió el control debido a la lluvia que afectaba a la zona y chocaron contra un árbol.

En el vehículo viajaban una tía del penitenciario, Yamila Núñez de 39 años, quien trabaja como efectivo del cuerpo de Preventores de la Municipalidad de La Paz e iba de acompañante; la madre del penitenciario Ana Estrada, de 55 años; otra tía Alejandra Flores de 52; y un hermano, Jorge, de 34 años.

Como consecuencia del sinestro fatal, Estrada y Flores, madre y tía del penitenciario, fallecieron en el lugar.