Tensión en una cárcel de Mendoza: presos tomaron de rehén a un penitenciario y lo liberaron tras varias horas
Ocurrió en la cárcel de Boulogne Sur Mer. La madre y la tía del agente murieron en un choque en la ruta cuando se dirigían al penal.
Momentos de tensión se vivieron en el penal Boulogne Sur Mer, ubicado en la ciudad de Mendoza, donde dos presos tomaron de rehén a un agente del Servicio Penitenciario en medio de una protesta, subieron un video a redes sociales y lo liberaron seis horas después.
La situación estuvo marcada a su vez por una tragedia: la madre y la tía del efectivo fallecieron en un choque cuando se dirigían hacia el complejo penitenciario.
La toma había comenzado cerca de la medianoche en el pabellón 16 donde dos condenados retuvieron al agente a modo de protesta en medio de un reclamo para ser trasladados a otras cárceles. Uno de ellos pidió volver a Almafuerte, mientras el otro solicitó el traslado a un penal de Jujuy, para estar cerca de su madre.
En el lugar se montó un importante operativo liderado por la intervención de personal del Servicio Penitenciario y representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes durante varias horas sostuvieron las negociaciones para resolver el conflicto.
Mientras se realizaba la toma, las autoridades informaron que el agente se encontraba en buen estado general y que no se habían registrado hechos de violencia.
Finalmente, la situación concluyó pasadas las 8.30 de este martes, luego de varias horas de tensión dentro del establecimiento penitenciario.
La madre y la tía del penitenciario murieron en un accidente
Durante la madrugada, la madre y la tía del penitenciario que habían tomado como rehén fallecieron en un accidente de tránsito mientras se dirigían a la ciudad de Mendoza. La tragedia ocurrió pasadas las 4 en la Ruta 7 a la altura de San Martín.
Según informaron medios mendocinos, los familiares habían tomado conocimiento de la situación a raíz de un video publicado por los presos en TikTok. En medio del pánico, personal de la Municipalidad de La Paz se ofreció a trasladar a los parientes del agente hacia la ciudad.
Sin embargo, durante el trayecto por la ruta 7, el conductor de la camioneta municipal perdió el control debido a la lluvia que afectaba a la zona y chocaron contra un árbol.
En el vehículo viajaban una tía del penitenciario, Yamila Núñez de 39 años, quien trabaja como efectivo del cuerpo de Preventores de la Municipalidad de La Paz e iba de acompañante; la madre del penitenciario Ana Estrada, de 55 años; otra tía Alejandra Flores de 52; y un hermano, Jorge, de 34 años.
Como consecuencia del sinestro fatal, Estrada y Flores, madre y tía del penitenciario, fallecieron en el lugar.
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