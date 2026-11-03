Quiso viajar de Mendoza a Salta con 150.000 dólares ocultos en una riñonera y lo descubrió Gendarmería

Horror en Mendoza: una mujer murió tras ser atacada por su perro pitbull

Una mujer de 88 años murió tras ser atacada por su propio perro de raza pitbull dentro de su vivienda, ubicada en un barrio cerrado de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. La escalofriante escena fue advertida por el hijo de la víctima, quien ya prestó su consentimiento ante la Justicia para que sacrifiquen al animal.

El dramático hecho ocurrió el lunes dentro de una casa del barrio cerrado Chacra Boedo, ubicado en las intersecciones de la calle Boedo y Antonio Próvolo. Fue el hijo de la víctima quien se topó con la terrorífica escena cuando regresaba a su domicilio alrededor de las 15, después de trabajar.

Una mujer de 88 años murió tras el ataque de un perro pitbull en Luján de Cuyo, Mendoza

Cuando el hombre ingresó a la vivienda se encontró con su madre tendida en el suelo, con el rostro ensangrentado y varias heridas que le provocaron la muerte. Tras el aviso a las autoridades, al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 47ª y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes examinaron a la víctima y constató el fallecimiento.

Dentro de la vivienda también se encontraba el perro, de 8 años y raza pitbull, que era propiedad de la mujer atacada y de su hijo, según detalló el diario local El Sol de Mendoza.

Qué pasará con el perro pitbull que mató a su dueña en Mendoza

De acuerdo con la información que trascendió sobre el caso, luego del hecho la mascota fue trasladad por personal de la Policía Rural a un refugio para perros en Luján de Cuyo. Para este martes está previsto que personal de Zoonosis de la Municipalidad local le realice una evaluación conductual con el fin de analizar el comportamiento del animal frente a distintos estímulos y situaciones del entorno.

A partir de esos análisis se evaluará si el perro queda a resguardo de la familia o si es reubicado en una organización o fundación de ayuda de animales.

El barrio Chacras Boedo de Luján de Cuyo, donde ocurrió el ataque

En paralelo, el hijo de la víctima ya prestó su conformidad para que el pitbull sea sacrificado, lo cual está previsto en el artículo 5 del Régimen jurídico para la tenencia de animales peligrosos de Mendoza.

En la ley, sancionada en 2007, se estipula que “cualquier incidente causado por perros peligrosos, de los que hayan tomado conocimiento las autoridades administrativas o judiciales, deberá constar en la hoja de registro de cada animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente”.

De todas formas, en el mencionado medio mendocino aclararon que de momento no está confirmado que la disposición judicial final sea la del sacrificio del animal.