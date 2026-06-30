Fallo histórico en Mendoza: la Justicia reconoció a dos yeguas como "seres sintientes"

De acuerdo con la investigación judicial, cuando el ahora condenado advirtió la llegada de la Policía intentó ocultar a ambos animales en un terreno lindero para evitar que fueran encontrados. Además, escapó del lugar para evitar ser detenido.

Pese a esa maniobra, los efectivos lograron localizar y recuperar a las yeguas, que fueron trasladadas a un lugar seguro. Poco después, el sospechoso fue detenido y quedó sometido al proceso penal que finalmente concluyó con la condena homologada por la Justicia.

Un fallo histórico como antecedente para futuras causas

yeguas mendoza El dueño de las yeguas fue condenado

Uno de los aspectos más destacados de la resolución es que el tribunal reconoció expresamente a Dulce y Batata como seres sintientes y sujetos de derecho, una definición que organizaciones proteccionistas consideran inédita en este tipo de causas y que representa un nuevo antecedente dentro del Derecho Animal en Argentina.

Desde PEMPA valoraron especialmente el contenido del fallo. El abogado de la entidad, Jerónimo Allende, sostuvo que la resolución "constituye un nuevo avance en el reconocimiento jurídico de los animales no humanos como víctimas merecedoras de protección efectiva".

La decisión también establece medidas de custodia y protección permanente para ambas yeguas, con el objetivo de garantizar su bienestar y evitar que vuelvan a quedar expuestas a situaciones de maltrato.

Actualmente, el Código Civil y Comercial argentino considera a los animales como bienes semovientes, mientras que la principal norma destinada a protegerlos es la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad animal. Sin embargo, esa legislación no modifica su condición jurídica.