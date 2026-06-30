Fallo histórico en Mendoza: la Justicia reconoció a dos yeguas como "seres sintientes"
"Dulce" y "Batata" fueron reconocidas como sujetos de derecho en una causa por faena clandestina de equinos.
La Justicia de Mendoza dictó un fallo histórico que marca un antecedente en materia de protección animal al reconocer a las yeguas Dulce y Batata como seres sintientes y sujetos de derecho. La resolución fue emitida a mediados de junio el marco de una causa por maltrato animal vinculada con una investigación sobre faena clandestina de equinos en la localidad de Corralitos.
La decisión judicial confirmó también la condena a un hombre, integrante del grupo familiar investigado por los hechos. El imputado recibió una pena de cumplimiento efectivo, fue inhabilitado durante dos años para la tenencia y el manejo de animales y también se ordenó el decomiso definitivo de las dos yeguas.
Como parte del fallo, la Justicia dispuso que Dulce y Batata permanezcan bajo la custodia de la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), una entidad que participó en el operativo de rescate y que continuará a cargo de su cuidado y protección, según detalló Diario Uno.
Cómo comenzó la investigación
La causa se desprende de una investigación principal iniciada por presuntas actividades de faena clandestina de caballos en la localidad mendocina de Corralitos. Durante los procedimientos realizados por las autoridades fueron rescatados 19 equinos, mientras que las actuaciones posteriores derivaron en un nuevo expediente centrado en la situación particular de las yeguas Dulce y Batata.
De acuerdo con la investigación judicial, cuando el ahora condenado advirtió la llegada de la Policía intentó ocultar a ambos animales en un terreno lindero para evitar que fueran encontrados. Además, escapó del lugar para evitar ser detenido.
Pese a esa maniobra, los efectivos lograron localizar y recuperar a las yeguas, que fueron trasladadas a un lugar seguro. Poco después, el sospechoso fue detenido y quedó sometido al proceso penal que finalmente concluyó con la condena homologada por la Justicia.
Un fallo histórico como antecedente para futuras causas
Uno de los aspectos más destacados de la resolución es que el tribunal reconoció expresamente a Dulce y Batata como seres sintientes y sujetos de derecho, una definición que organizaciones proteccionistas consideran inédita en este tipo de causas y que representa un nuevo antecedente dentro del Derecho Animal en Argentina.
Desde PEMPA valoraron especialmente el contenido del fallo. El abogado de la entidad, Jerónimo Allende, sostuvo que la resolución "constituye un nuevo avance en el reconocimiento jurídico de los animales no humanos como víctimas merecedoras de protección efectiva".
La decisión también establece medidas de custodia y protección permanente para ambas yeguas, con el objetivo de garantizar su bienestar y evitar que vuelvan a quedar expuestas a situaciones de maltrato.
Actualmente, el Código Civil y Comercial argentino considera a los animales como bienes semovientes, mientras que la principal norma destinada a protegerlos es la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad animal. Sin embargo, esa legislación no modifica su condición jurídica.
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