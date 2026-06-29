La Dirección General de Escuelas definió qué pasa con las clases por la ola de frío polar
Se viene la semana más fría del año, con algunas jornadas con temperaturas bajo cero, por lo que crecen las dudas sobre el dictado normal de clases.
En plena ola de frío extremo en la provincia de Mendoza, y frente a la circulación de rumores generados por los pronósticos de temperaturas bajo cero, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó de manera oficial que no está prevista ninguna suspensión de clases ni actividades escolares para este miércoles ni jueves.
El propio ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, se encargó de llevar tranquilidad a las familias y asegurar el normal desarrollo del ciclo lectivo.
“Por ahora, no hay suspensión”, sentenció el funcionario, detallando que la provincia cuenta con un protocolo estricto que evalúa las condiciones en tiempo real junto a Defensa Civil y los equipos de contingencias climáticas.
Frío extremo pero con clases: cómo sigue la semana en Mendoza
García Zalazar aclaró que Mendoza no toma definiciones drásticas con jornadas de antelación, sino que se analiza el panorama hora a hora. El dictado de clases solo se verá alterado en casos puntuales y localizados, tales como la acumulación severa de hielo, fuertes nevadas o eventos meteorológicos extremos que pongan en riesgo la seguridad vial o la integridad de la comunidad educativa.
Asimismo, el titular de la DGE señaló que se encuentra en permanente comunicación con sus pares de otras regiones del país y constató que ninguna provincia argentina contempla suspender las aulas de forma anticipada por este fenómeno invernal.
El llano bajo la lupa: se viene la semana más fría del año
La masa de aire polar ingresará con fuerza a territorio mendocino a partir del miércoles, provocando un desplome térmico generalizado. El pronóstico para Mendoza detalla un escenario riguroso para las próximas jornadas:
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Miércoles: Se prevé una temperatura máxima que apenas alcanzará los 7°C, con una mínima en torno a los 1°C.
Jueves: Los termómetros podrían descender hasta los -5°C en los sectores más expuestos, perfilándose como la mañana más gélida en lo que va del año.
Además del congelamiento ambiental, los modelos meteorológicos anticipan nevadas consolidadas en alta montaña y mantienen abierta la ventana para la caída de agua-nieve o nieve en el llano. Las proyecciones asignan entre un 10% y un 40% de probabilidad de que los copos alcancen los sectores del Gran Mendoza ubicados cerca de la precordillera.
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