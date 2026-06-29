La Dirección General de Escuelas definió qué pasa con las clases por la ola de frío polar

Frío extremo pero con clases: cómo sigue la semana en Mendoza

García Zalazar aclaró que Mendoza no toma definiciones drásticas con jornadas de antelación, sino que se analiza el panorama hora a hora. El dictado de clases solo se verá alterado en casos puntuales y localizados, tales como la acumulación severa de hielo, fuertes nevadas o eventos meteorológicos extremos que pongan en riesgo la seguridad vial o la integridad de la comunidad educativa.

Asimismo, el titular de la DGE señaló que se encuentra en permanente comunicación con sus pares de otras regiones del país y constató que ninguna provincia argentina contempla suspender las aulas de forma anticipada por este fenómeno invernal.

El llano bajo la lupa: se viene la semana más fría del año

La masa de aire polar ingresará con fuerza a territorio mendocino a partir del miércoles, provocando un desplome térmico generalizado. El pronóstico para Mendoza detalla un escenario riguroso para las próximas jornadas:

Miércoles: Se prevé una temperatura máxima que apenas alcanzará los 7°C , con una mínima en torno a los 1°C .

Jueves: Los termómetros podrían descender hasta los -5°C en los sectores más expuestos, perfilándose como la mañana más gélida en lo que va del año.

Además del congelamiento ambiental, los modelos meteorológicos anticipan nevadas consolidadas en alta montaña y mantienen abierta la ventana para la caída de agua-nieve o nieve en el llano. Las proyecciones asignan entre un 10% y un 40% de probabilidad de que los copos alcancen los sectores del Gran Mendoza ubicados cerca de la precordillera.