Mendoza: una nena de 12 años murió tras descompensarse frente a un colegio

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y retirar el cuerpo durante la tarde. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la fiscalía de turno para determinar los detalles de lo sucedido.

Murió una adolescente de 16 años que se descompensó antes de entrar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro

Una adolescente de 16 años murió luego de descompensarse mientras ingresaba al recital de la banda de Kpop Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro.

El trágico episodio ocurrió el lunes 14 de septiembre alrededor de las 19. La joven fue identificada como D.G.P. y estaba acompañada por su cuñada, de 22 años.

Según detalló la Municipalidad de San Isidro en un comunicado, la chica se descompensó “mientras se aprestaba a ingresar al show”. Ante esa situación, fue asistida rápidamente por los servicios de emergencia y trasladada en ambulancia al Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse”, ubicado a 400 metros del lugar.

Si bien los médicos le practicaron maniobras de reanimación, pocos minutos después falleció de un paro cardiorrespiratorio.

Asimismo, las autoridades indicaron que en el expediente del permiso del evento “se encuentran documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos”, como ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio. “Fueron verificados por el operativo municipal en el lugar”, aseguraron.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro. El Municipio colabora activamente con la Justicia y se encuentra a su disposición. Las causas de la muerte serán determinadas por la investigación en curso y el correspondiente informe médico-legal.