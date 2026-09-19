Mendoza: una nena de 12 años murió tras descompensarse frente a un colegio
La niña se descompensó mientras caminaba junto a su madre por calle San Martín, frente al Colegio Santa María Goretti. Personal de la institución intentó reanimarla, pero no pudieron salvarla.
Un trágico hecho conmocionó a Luján de Cuyo, Mendoza este viernes cerca del mediodía, cuando una niña de 12 años falleció tras sufrir una descompensación frente al Colegio Santa María Goretti. El episodio ocurrió en pleno horario escolar y causó gran consternación entre las personas presentes en la zona.
Docentes y personal del Servicio de Emergencias Coordinado le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el fallecimiento fue constatado en el lugar. Entre quienes asistieron a la menor había profesores de Educación Física del colegio, que realizaron reanimación mientras aguardaban la ambulancia.
La niña, quien no era alumna del establecimiento, atravesaba un cuadro de salud delicado y falleció por causas naturales en la esquina de avenida San Martín y Hermana Isidria.
Por otro lado, la presencia de los equipos de la Policía de Mendoza y personal de Policía Científica, que trabajaron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes, coincidieron con la finalización del turno escolar, por lo que las autoridades del colegio desviaron el egreso hacia otro sector.
Como el trágico episodio coincidió con la salida de los estudiantes, los directivos reorganizaron el egreso por un portón alternativo. Las autoridades del establecimiento buscaron preservar la privacidad del operativo médico y resguardar a la comunidad educativa.
En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y retirar el cuerpo durante la tarde. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la fiscalía de turno para determinar los detalles de lo sucedido.
Murió una adolescente de 16 años que se descompensó antes de entrar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro
Una adolescente de 16 años murió luego de descompensarse mientras ingresaba al recital de la banda de Kpop Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro.
El trágico episodio ocurrió el lunes 14 de septiembre alrededor de las 19. La joven fue identificada como D.G.P. y estaba acompañada por su cuñada, de 22 años.
Según detalló la Municipalidad de San Isidro en un comunicado, la chica se descompensó “mientras se aprestaba a ingresar al show”. Ante esa situación, fue asistida rápidamente por los servicios de emergencia y trasladada en ambulancia al Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse”, ubicado a 400 metros del lugar.
Si bien los médicos le practicaron maniobras de reanimación, pocos minutos después falleció de un paro cardiorrespiratorio.
Asimismo, las autoridades indicaron que en el expediente del permiso del evento “se encuentran documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos”, como ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio. “Fueron verificados por el operativo municipal en el lugar”, aseguraron.
La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro. El Municipio colabora activamente con la Justicia y se encuentra a su disposición. Las causas de la muerte serán determinadas por la investigación en curso y el correspondiente informe médico-legal.
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