Simeone tomó una firme decisión respecto a Julián Álvarez para el clásico ante Real Madrid
El delantero argentino se recuperó de la molestia muscular que lo había marginado de los últimos encuentros y estará a disposición del entrenador para el esperado duelo de este domingo.
Julián Álvarez recibió una buena noticia antes de uno de los partidos más importantes de la temporada. Diego Simeone confirmó que el delantero argentino estará disponible para el clásico que Atlético de Madrid disputará este domingo frente a Real Madrid en el estadio Metropolitano.
La presencia de la Araña era una de las dudas que tenía el entrenador en la previa del encuentro. El atacante había quedado afuera de los últimos dos partidos del conjunto colchonero debido a una sobrecarga muscular y trabajó durante los últimos días para recuperarse.
La evolución fue favorable y Álvarez pudo volver a entrenarse junto al resto del plantel. De esta manera, quedó nuevamente dentro de los planes de Simeone para enfrentar al equipo dirigido por Xabi Alonso.
Sin embargo, todavía no está definido si el argentino comenzará el partido desde el arranque. El Cholo prefirió mantener abierta esa posibilidad y explicó que la determinación final se tomará antes del encuentro.
"Nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza de inicio o sale durante el partido", señaló Simeone al ser consultado por la situación del delantero. La lesión de Álvarez había aparecido durante el partido frente a Liverpool por la Champions League. A raíz de esa molestia, el cuerpo técnico decidió preservarlo y no estuvo presente posteriormente ante Real Sociedad y Osasuna.
Ahora, después de completar los trabajos previstos para su recuperación, el delantero vuelve a estar disponible justo para un partido de máxima exigencia. Su regreso representa una alternativa más para Simeone en el ataque del Atlético.
El equipo madrileño llega al clásico después de conseguir dos victorias consecutivas. En esos encuentros marcó siete goles y no recibió ninguno, por lo que buscará prolongar esa racha frente a su máximo rival. Para Álvarez también será un partido particular por lo sucedido en su última aparición en el Metropolitano. El argentino recibió algunos silbidos de los hinchas después de los rumores que lo vincularon con una posible salida al Barcelona.
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