Simeone tomó una firme decisión respecto a Julián Álvarez para el clásico ante Real Madrid

Ahora, después de completar los trabajos previstos para su recuperación, el delantero vuelve a estar disponible justo para un partido de máxima exigencia. Su regreso representa una alternativa más para Simeone en el ataque del Atlético.

El equipo madrileño llega al clásico después de conseguir dos victorias consecutivas. En esos encuentros marcó siete goles y no recibió ninguno, por lo que buscará prolongar esa racha frente a su máximo rival. Para Álvarez también será un partido particular por lo sucedido en su última aparición en el Metropolitano. El argentino recibió algunos silbidos de los hinchas después de los rumores que lo vincularon con una posible salida al Barcelona.