Mendoza: un nene de 7 años murió baleado al quedar en medio de un tiroteo
El episodio fue alertado por vecinos. Los sospechosos habrían escapado en un automóvil rojo después de efectuar varios disparos
Un nene de 7 años murió este lunes por la noche luego de ser baleado en un ataque armado ejecutado dentro de una vivienda de Las Heras, en Mendoza. Los agresores escaparon sin ser identificados.
Las primeras alertas surgieron cerca de las 21.16, cuando una comunicación a la línea de emergencias advirtió sobre detonaciones de arma de fuego en una casa del barrio Junín.
Según informaron medios mendocinos, varias personas ingresaron a la vivienda y efectuaron numerosos disparos, y uno de los proyectiles impactó sobre el menor, que sufrió heridas de extrema gravedad en la zona de la arteria femoral.
El menor fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo, donde ingresó con una herida de arma de fuego. Pese a la asistencia recibida en el centro de salud, las autoridades confirmaron luego su fallecimiento. La Oficina Fiscal de Las Heras intervino para disponer las medidas iniciales y reunir los elementos que permitan precisar la mecánica del ataque.
Según los datos preliminares, quienes serían los autores del ataque escaparon en un automóvil de color rojo. Ahora, resta determinar si el ataque estaba dirigido a una persona en particular, si existió algún conflicto previo o si los disparos fueron realizados desde el interior o las inmediaciones del domicilio.
En las horas posteriores al crimen, la Justicia intentaba determinar la identidad de los responsables a través de las cámaras de seguridad de la zona.
En paralelo, se espera que la pesquisa avance con entrevistas a personas que estaban en la vivienda, vecinos que pudieran haber escuchado las detonaciones y quienes trasladaron al niño al Hospital Carrillo. Esos testimonios deberán ser evaluados junto con los resultados de las pericias.
Siempre de acuerdo con la prensa local, la zona registra desde hace tiempo conflictos relacionados con la venta de estupefacientes y enfrentamientos entre grupos vinculados a esa actividad.
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