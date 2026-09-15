Mendoza: un nene de 7 años murió baleado al quedar en medio de un tiroteo

En las horas posteriores al crimen, la Justicia intentaba determinar la identidad de los responsables a través de las cámaras de seguridad de la zona.

En paralelo, se espera que la pesquisa avance con entrevistas a personas que estaban en la vivienda, vecinos que pudieran haber escuchado las detonaciones y quienes trasladaron al niño al Hospital Carrillo. Esos testimonios deberán ser evaluados junto con los resultados de las pericias.

Siempre de acuerdo con la prensa local, la zona registra desde hace tiempo conflictos relacionados con la venta de estupefacientes y enfrentamientos entre grupos vinculados a esa actividad.