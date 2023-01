Batalla campal en Merlo: se enfrentaron a pedradas y destrozaron todo

La batalla campal fue captado por las cámaras de seguridad de la avenida 25 de Mayo, entre Bariloche y Montegrande. “Los domingos abro el quiosco a las 5.30, pero esa vez tuve que esperar porque estos chicos habían comenzado a tirarse piedras y no terminaban más. Causaron muchos destrozos”, contó una vecina que tiene un puesto de diarios sobre la avenida.

pelea callejera merlo

En las imágenes se puede ver cómo dos grupos de jóvenes, de 20 personas cada uno, intercambia piedrazos y botellazos en plena calle.

“Rompieron vidrios, un desastre. No es la primera vez que pasa. Yo estaba trabajando y me enteré por los destrozos y por lo que me dijeron los vecinos”, explicó un hombre que vive sobre la calle donde se dieron las agresiones.

Los vecinos denunciaron que cuando comenzó la batalla campal entre los dos grupos llamaron al 911, pero la policía apareció a las 6 de la mañana, cuando la mayoría de los jóvenes se había ido y los ánimos ya se habían calmado.