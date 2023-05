Ataque a tres argentinos en México: el dramático relato de la mamá de una de las víctimas

El hecho ocurrió en Chacahua Isla, municipio mexicano de Villa de Tututepec, en la costa del océano Pacífico y según relató la mujer, no hubo discusión previa con el atacante. "Cuando Santiago me llamó me dijo:' Un loco nos atacó, no entendemos porque no entendemos nada'".

Como consecuencia de la agresión los amigos Benjamín Gamond y Santiago Lastra ; y la novia de éste, Macarena González, sufrieron lesiones de gravedad.

"Santiago se fue en 2022 y allá conoció a Macarena y con Benjamín son amigos de infancia, estaban de vacaciones y super ilusionados con este viaje, pero y sufrieron esta situación inesperada", contó Marina en diálogo con C5N.

madre joven atacado a machetazos

Marina relató que el atacante agredió a Benjamín y Santiago y Macarena quisieron intervenir y ahí los agredió a ellos. "Son chicos buenos e incapaces de agredir a nadie y no entendemos qué llevó a este hombre agredirlos sin mediar palabra, sin decir nada".

Benjamín recibió dos machetazos en la cabeza, con pérdida de masa encefálica. Tiene un ojo comprometido y lo más grave fue la cantidad de sangre que perdió. Hizo un shock hipovolémico y entró en un estado crítico.

Luego de lo ocurrido, los comensales fueron quienes alertaron a la Policía y brindaron los primeros auxilios a los jóvenes: los llevaron a bordo de una lancha al varadero de la localidad de El Zapotalito.

Posteriormente, a bordo de dos ambulancias paramédicos de Protección Civil Municipal trasladaron a los lesionados a un hospital de Puerto Escondido. Este domingo Benjamín fue trasladado en helicóptero a un hospital de Ciudad de México.

En el lugar de los hechos, la policía municipal detuvo al agresor, quien fue identificado con el nombre de Cruz Irving de 21 años de edad, originario del municipio de Ometepec, Guerrero, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.