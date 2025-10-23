Miedo en Mar Chiquita por la aparición de un puma suelto

De todos modos, ante la posibilidad de que el puma siga en la zona, Horacio Fernández, director de Defensa Civil de Mar del Plata, pidió "que nadie intente ni haga por propios medios”, y recordó a la población que "es un animal peligroso que puede llegar a atacar y lastimar".

Según informó el sitio Ahora Mar del Plata, las autoridades pidieron refuerzos para ampliar el radio de búsqueda y vigilancia.