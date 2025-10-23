Miedo en Mar Chiquita por la aparición de un puma suelto
Las autoridades recomendaron a la población no salir de sus casas hasta que el animal sea localizado y capturado. Lo vieron en los pastizales.
Residentes de la localidad balnearia de Santa Elena, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, amanecieron con la preocupante noticia de que hay un ejemplar de puma adulto de gran tamaño que merodea los pastizales de la zona. El animal fue "capturado" por una cámara de seguridad, pero todavía falta ubicarlo y atraparlo.
Las autoridades de Mar Chiquita recomendaron a la población de Santa Elena que no salgan de sus casas -a menos de que sea indispensable- hasta que se haya podido ubicar al puma, que fue visto por la noche caminando al lado de un cerco perimetral de un barrio cerrado.
El video fue tomado días atrás y activó un protocolo de búsqueda en el que interviene personal de la Policía rural, de Defensa Civil de Mar Chiquita y de la la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, informó el sitio 0223.com de Mar del Plata.
Menos de 1.000 personas viven en Santa Elena durante todo el año, pero la localidad está muy cerca de Santa Clara del Mar, que es la más poblada del partido de Mar Chiquita con unos 8.000 residentes permantentes.
Los pumas no son animales que busquen contacto -o confrontación- con la población humana así que las autoridades manejan la hipótesis de que el ejemplar haya seguido camino por otro terreno, quizás hacia el interior de Mar Chiquita, en la zona de campos y monte.
De todos modos, ante la posibilidad de que el puma siga en la zona, Horacio Fernández, director de Defensa Civil de Mar del Plata, pidió "que nadie intente ni haga por propios medios”, y recordó a la población que "es un animal peligroso que puede llegar a atacar y lastimar".
Según informó el sitio Ahora Mar del Plata, las autoridades pidieron refuerzos para ampliar el radio de búsqueda y vigilancia.
