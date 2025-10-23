Paola Lens rompió el silencio: "Me siento abochornada"

La conmoción fue tal que incluso la madre de la joven tomó un vuelo rumbo a España para sumarse a la búsqueda y exigir respuestas a las autoridades locales. Sin embargo, cuando estaba a punto de dirigirse al Aeropuerto de Ezeiza para embarcar, recibió la noticia de que su hija había aparecido, lo que trajo alivio inmediato, pero no disipó los interrogantes sobre la decisión de Paola.

De todas maneras, la mujer decidió viajar igual para poder verla y contenerla, en medio de un nuevo interrogante que quedó instalado: qué motivó a Paola a cortar todo vínculo durante tantos días. Por el momento, no trascendieron detalles y, según indicaron fuentes consultadas, la joven no entregó una dirección ni un contacto estable, ya que "dispone de libertad deambulatoria como persona mayor de edad".