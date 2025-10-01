Lali Espósito volvió a hablar de las críticas a Javier Milei: "Lo voy a seguir haciendo"

Lejos de mostrarse arrepentida, Lali defendió sus comentarios y expresó: “Está un poco raro el tema de la libertad de expresión. Maleducada no soy. Opiné como persona, parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono. Por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo, con música o cuando lo sienta”.

La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025