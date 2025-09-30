Javier Milei anunció que publicará un libro: cómo se llamará y cuándo lo va a presentar

Quienes deseen ir a aplaudir al mandatario -cosa que no ocurre en ciertos rincones del país pero quizás aún ocurra en la Ciudad de Buenos Aires- pueden hacerlo anotándose en el sitio web oficial del lanzamiento del libro, cuya url es simplemente "Milei el Milagro".

Otra vía para resgistrarse al evento es recurrir al QR proporcionado por "Las fuerzas del cielo", que publicó la invitación en X este martes a la par que el Presidente, pero con un flyer en el que aparecen el "Gordo Dan" y Agustín Romo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FuerzasDelCielo/status/1972826147974172879&partner=&hide_thread=false ABRAN PASO, LLEGÓ JAVIER MILEI.



Lunes 6 de Octubre, 17 hs, Movistar Arena.



Las Fuerzas del Cielo acompañan al Presidente Milei en la presentación de su nuevo libro.



Conseguí tu lugar escaneando el QR del flyer. pic.twitter.com/M3xIV4I7Ow — Las Fuerzas del Cielo (@FuerzasDelCielo) September 30, 2025

Curiosamente, días atrás trascendió que el Presidente había recibido fondos de empresarios para su nueva iniciativa en calidad de ciudadano privado, y uno de los benefactores de su proyecto fue un colega de pluma (aunque del género erótico), Eduardo Kolaviker, dueño de la droguería Suizo Argentina.

El dato salió a la luz en el programa de Pablo Duggan por C5N, donde se precisó que el empresario se hizo cargo del alquiler del estadio, que habría rondado los U$S 100.000, se supone.

El acuerdo económico, según trascendió, se cerró antes de que estallara públicamente el escándalo que involucró a Diego Spagnuolo y que puso sobre la mesa nombres de peso como los dueños de la droguería Suizo Argentina, la hermana y funcionaria presidencial, Karina Milei, y a la familia Menem.