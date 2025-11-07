La Justicia rechazó la prisión domiciliaria para el ex de Julieta Prandi

El tribunal, integrado por los jueces Mariano Aguilar, Daniel Rópolo y Lucía Leiro, coincidió con esos argumentos y sostuvo que persiste un riesgo procesal cierto de fuga, dada la gravedad de los delitos y la pena impuesta.

“La prisión preventiva vigente se basa en criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, indicaron, y remarcaron que no se modificaron las condiciones que motivaron el encierro del condenado.

Condenado por abuso sexual

Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, por hechos ocurridos entre 2015 y 2018, cuando convivía con Prandi en Escobar.

La sentencia fue apelada ante el Tribunal de Casación Penal.

Por el momento, el tribunal resolvió que Contardi deberá seguir detenido para garantizar los fines del proceso y la seguridad de las víctimas.