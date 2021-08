La insólita mentira con la que arrancó el programa Juana Viale

Los negocios de Nacho Viale y el macrismo

Quizás influenciada por eso, Juana Viale aprovechó la famosa foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos para criticar a Alberto Fernández.

Pese a que le sobraban argumentos para ser crítica en este caso, incluso a Juana Viale, a la que le suelen faltar palabras, la nieta de Mirtha Legrand eligió una mentira insólita para "pegarle" al Gobierno.

"No tengo palabras, estoy enojada, estoy saturada", comenzó afirmando, visiblemente sacada, Juana Viale, para luego agregar: "Y yo estoy acá y yo estoy acá porque mi abuela no puede estar acá, no porque ella eligió no estar acá y no trabajar, no, porque le dijeron que se tiene que quedar en su casa".

La mentira de Juana

juana-mentira.mp4

La inexplicable mentira de Juana es tan grande, que se cae solo de contar que Mirtha Legrand siempre pudo conducir su programa si hubiera querido. Nadie se lo prohibió.

También es mentira que alguien le haya dicho a Mirtha Legran que se quede en su casa, ese fue un mensaje para toda la sociedad, pero había excepciones, entre ellos para los que trabajaran en medios de comunicación. Por eso, Juana pudo estar al frente del programa de su abuela.

Mirtha Legrand, mal que le pese a su nieta, eligió desde el inicio de la pandemia no trabajar. Le dio prioridad a su salud, pero nadie le prohibió ir a trabajar. De hecho, muchos periodistas y conductores de TV con factores de riesgo trabajaron igual. Otros no, y está muy bien.

Pero la mentira de Juana Viale es tan grande, que Mirtha hasta fue al teatro hace unos días: la diva de los almuerzos fue al teatro a ver en el Astral, “Dos locas de remate” con Verónica Llinás y Soledad Silveyra.

El decreto que le permitía a Mirtha Legrand trabajar

EXCEPCIONES PARA CIRCULAR, CON AUTORIZACIÓN PARA USAR TRANSPORTE PÚBLICO