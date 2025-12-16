Misiones: acusan a una madre de perder en el casino más de $17 millones recaudados para una fiesta de egresados

“Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató Sofía V., una de las egresadas, en diálogo con el mencionado medio. El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, aseguró que se trata de “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado”.

El viernes se radicó una denuncia penal por estafa, pero hasta ahora la mujer señalada no se presentó ante la Justicia y su paradero sigue siendo desconocido.

En cuanto a la fiesta, los padres se reunieron el mismo viernes en el salón, lograron recaudar parte del dinero faltante para efectuar los pagos básicos y, con varias donaciones, pudieron hacer una fiesta. "Fue una recepción nueva, hecha de cero y con otros costos. Muchos padres pusieron plata en el momento, otros colaboraron llevando comida. Todo fue de palabra y gracias a la buena fe de los proveedores”, señaló Mercado.

Romina E. se encuentra prófuga y es intensamente buscada por la Policía mientras que la Justicia busca esclarecer el destino del dinero.