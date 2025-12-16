Misiones: acusan a una madre de perder en el casino más de $17 millones recaudados para una fiesta de egresados
La mujer era la encargada de manejar los fondos para el evento. Tras la denuncia, se desconoce su paradero y es intensamente buscada por la Policía.
Una de las noches más esperadas por los alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, Misiones, se transformó en una escena de terror luego de que descubrieran que habían sido víctimas de una estafa: su fiesta de egresados no estaba paga y los más de 17 millones de pesos reunidos desde abril habían desaparecido. La mujer que era la encargada de manejar los fondos para el evento permanece prófuga y es intensamente buscada por la Policía.
La situación se descubrió a pocas horas de la fiesta, cuando los padres se disponían a hacer el pago final. Allí descubrieron que solo se había abonado la seña del salón mientras que el resto de los servicios, como catering, DJ, sonido, iluminación y otros proveedores, no estaban pagos. “Pensamos que era una broma de mal gusto, pero cuando llegamos al salón nos dimos cuenta de que no había nada”, contó Myrian Martínez, madre de una egresada.
El dinero había sido reunido durante todo el año y estaba bajo la administración de una madre, identificada como Romina E., según la información consignada por el medio MisionesOnline. El monto incluía el aporte de un total de 35 estudiantes, cuyos padres abonaban cuotas mensuales para cubrir todos los gastos. En ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero se utilizó solo el 15% para los pagos.
“Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”, expresó Mónica B., madre de una estudiante. Explicó que, pese a que durante meses solicitaron comprobantes, contratos y rendiciones, Romina E. siempre les respondía con excusas, evadía los reclamos y no mostraba los papeles.
La situación se agravó cuando la mujer les confirmó que el dinero ya no estaba disponible. Primero les habría dado la versión de un robo hasta que finalmente habría admitido que atravesaba problemas de ludopatía y que se había gastado todo el dinero en el casino.
“Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató Sofía V., una de las egresadas, en diálogo con el mencionado medio. El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, aseguró que se trata de “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado”.
El viernes se radicó una denuncia penal por estafa, pero hasta ahora la mujer señalada no se presentó ante la Justicia y su paradero sigue siendo desconocido.
En cuanto a la fiesta, los padres se reunieron el mismo viernes en el salón, lograron recaudar parte del dinero faltante para efectuar los pagos básicos y, con varias donaciones, pudieron hacer una fiesta. "Fue una recepción nueva, hecha de cero y con otros costos. Muchos padres pusieron plata en el momento, otros colaboraron llevando comida. Todo fue de palabra y gracias a la buena fe de los proveedores”, señaló Mercado.
Romina E. se encuentra prófuga y es intensamente buscada por la Policía mientras que la Justicia busca esclarecer el destino del dinero.
