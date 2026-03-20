Misiones: detuvieron a una mujer por abusar sexualmente de su hija con discapacidad

"Desde el juzgado me dijeron que es excarcelable y que puede salir en cualquier momento. Nosotros estamos preocupadas porque mi hermana denunció a otros masculinos que están prófugos. Uno es una persona conocida", dijo la hermana de la víctima al sitio Misiones Online.

La Justicia también investiga las condiciones de abandono que sufrió la víctima y la falta de acceso a atención médica, porque según su hermana era manipulada y amenazada por su madre para que no contara lo que ocurría puertas adentro.

"Mi mamá le decía: ‘suicidate, así terminamos con todo esto, matate’, y todo tipo de insultos y amenazas", relató la hermana de la víctima, que además reportó "rituales" dentro de la casa.

"Mi mamá hacía rituales dentro de la casa, de brujería. La obligaba a estar en esos humos que hacía, que quemaba hierba. Nosotros encontramos cosas terribles dentro de la casa cuando hicimos limpieza, de velas negras, de pelos", describió la denunciante.

"Yo la verdad que yo ya no quiero callarme", expresó la hermana de la víctima, que también señaló a sus otros familiares en Misiones como responsables del abuso sexual, de la violencia y de la complicidad para mantener callada a la joven de 29 años.

"Mi mamá tiene el apoyo y la complicidad de toda su familia. Vinieron a pelear conmigo mi abuela, mis tías, y yo tuve que escuchar cosas realmente espantosas, como que mi hermana es la culpable porque la puerta quedaba abierta", relató.

"Ya perdimos el miedo y ya no queremos que estas cosas sigan pasando", sentenció la denunciante, que ahora busca abogada querellante para que represente a su hermana mientras ella la muda a vivir con ella a Córdoba.

"Queremos que el curso de toda la investigación y la difusión siga, porque no queremos que quede como un caso más y que quede en el olvido", explicó.