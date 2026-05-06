Quién es la argentina que brilla junto a Meryl Streep y Lady Gaga en El diablo viste a la moda 2

El proceso de selección fue tan exigente como competitivo. Durante dos jornadas, cientos de modelos de distintas partes del mundo pasaron frente a los directores de casting.

"Se estima que los directores de casting vieron a más de 500 chicas para seleccionar solo a ochenta, entre las cuales quedé yo", reveló.

Durante la audición, tuvo que demostrar no solo técnica de pasarela, sino también personalidad frente a cámara. Fue ahí donde decidió arriesgar.

"Dije: ‘Este es mi momento’. Me puse en personaje y busqué transmitir la sensación de ser la mujer más empoderada y fuerte del mundo. Salí del registro de modelo seria y simplemente fui yo", contó.

La confirmación llegó semanas después, mientras trabajaba para una campaña de Armani.

"Cuando mi agente me dio la noticia quedé en shock", confesó.

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El rodaje se llevó adelante en la histórica Pinacoteca de Brera, donde se filmó una escena ambientada en un desfile de Dolce & Gabbana en plena semana de la moda.

Pero uno de los momentos más impactantes llegó en plena grabación, cuando apareció la artista encargada de musicalizar la escena.

"Durante los ensayos, una persona hacía el playback, pero la verdadera estrella se mantuvo oculta hasta el momento de grabar. No sabíamos nada de la participación de Lady Gaga hasta que apareció en el escenario. Cuando empezó a cantar y nosotras a desfilar, fue una locura", relató.

Aunque compartió set con otras ochenta modelos, Valentina terminó teniendo un lugar destacado en el corte final: fue una de las pocas seleccionadas para aparecer en primer plano.

"Me enteré el día de la premiere en Milán. Estaba sentada con mi pareja, muy rígida y tensa mirando la pantalla. Cuando de pronto apareció mi rostro. Él gritó de emoción y todos se dieron vuelta a mirarnos. Fue impresionante", recordó emocionada.

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Para la joven misionera, esos segundos en pantalla representan mucho más que una escena.

"Muchos piensan que los modelos somos superseguros, pero somos las personas más inseguras del planeta. Por eso, este reconocimiento, ser elegida entre tantas, es un mimo al alma y un impulso enorme para mi carrera como actriz", reflexionó.

A fuerza de trabajo, perseverancia y talento, Valentina Ferrani logró abrirse paso en dos industrias tan exigentes como la moda y el cine, llevando su historia desde Misiones hasta una superproducción de Hollywood.