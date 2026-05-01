Horror en Misiones: un perro atacó a un nene de 11 años y lo dejó gravemente herido

Por el momento, la Policía dio intervención a la Justicia y se encuentra a la espera de nuevas directivas para avanzar en la investigación. Uno de los puntos a determinar es la responsabilidad del dueño del animal, ya que el perro se encontraba sin control en la vía pública al momento del ataque.

Una odontóloga fue condenada por sacarle 12 dientes a un nene sin consentimiento

María Romina Pellice odontologa san juan

La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice, acusada de mala praxis por haberle extraído 12 dientes a un nene de cinco años sin la autorización de sus padres. La decisión le pone un fin al caso que se extendió durante años.

El hecho ocurrió en 2017, cuando María Fernanda Lara llevó a su hijo al servicio de odontopediatría del Hospital Rawson en San Juan. El nene, que por entonces tenía 5 años, presentaba dolor dental y fiebre alta. La médica de guarda se limitó a drenar el absceso y prescribir antibióticos.

Como los síntomas no mejoraron, el nene fue internado en el Sanatorio Argentino y tratado con antibióticos intravenosos. Cuando recibió el alta, los padres lo llevaron a una consulta con la odontóloga Romina Pellice.

El problema era una carie en una muela. Pellice, en vez de solucionarlo, decidió sacarle doce piezas dentales sin la autorización de su familia. El nene se quedó solo dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros.

La cirugía, que debía durar poco tiempo, se extendió por una hora y la madre recibió un frasco con los doce dientes.