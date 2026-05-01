Horror en Misiones: un perro atacó a un nene de 11 años y lo dejó gravemente herido
El menor sufrió mordeduras en varias zonas del cuerpo. Investigan la responsabilidad del dueño de la mascota.
Un nene de 11 años fue atacado por un perro en la localidad de Leandro N. Alem, provincia de Misiones, y tuvo que recibir atención médica de urgencia a causa de las heridas que sufrió en distintas partes del cuerpo. Tras la denuncia, la Justicia interviene en el caso para analizar la responsabilidad del dueño del animal.
La denuncia fue realizada el jueves por la madre del menor, una mujer de 35 años, quien se presentó ante la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional VI. Según relató, el episodio ocurrió el lunes pasado cuando su hijo, identificado como Gabriel, fue mordido por un perro que estaba suelto en la vía pública y que pertenecería a un vecino.
Como consecuencia del ataque, el nene sufrió heridas en el brazo, en una pierna y también en la zona abdominal. En un primer momento fue asistido en el hospital local de Leandro N. Alem, pero debido a la gravedad de algunas lesiones, los médicos decidieron derivarlo al Hospital Madariaga, en la ciudad de Posadas, para una atención de mayor complejidad.
De acuerdo con el informe del médico policial, el menor tuvo que recibir suturas de entre tres y cuatro centímetros en la pierna derecha, además de presentar una lesión de aproximadamente cinco centímetros en el antebrazo derecho. También se registraron heridas menores en el abdomen, todas compatibles con mordeduras de perro.
El parte médico indicó que el tiempo estimado de recuperación es de entre 25 y 30 días, siempre y cuando no surjan complicaciones durante la evolución de las heridas.
Por el momento, la Policía dio intervención a la Justicia y se encuentra a la espera de nuevas directivas para avanzar en la investigación. Uno de los puntos a determinar es la responsabilidad del dueño del animal, ya que el perro se encontraba sin control en la vía pública al momento del ataque.
Una odontóloga fue condenada por sacarle 12 dientes a un nene sin consentimiento
La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice, acusada de mala praxis por haberle extraído 12 dientes a un nene de cinco años sin la autorización de sus padres. La decisión le pone un fin al caso que se extendió durante años.
El hecho ocurrió en 2017, cuando María Fernanda Lara llevó a su hijo al servicio de odontopediatría del Hospital Rawson en San Juan. El nene, que por entonces tenía 5 años, presentaba dolor dental y fiebre alta. La médica de guarda se limitó a drenar el absceso y prescribir antibióticos.
Como los síntomas no mejoraron, el nene fue internado en el Sanatorio Argentino y tratado con antibióticos intravenosos. Cuando recibió el alta, los padres lo llevaron a una consulta con la odontóloga Romina Pellice.
El problema era una carie en una muela. Pellice, en vez de solucionarlo, decidió sacarle doce piezas dentales sin la autorización de su familia. El nene se quedó solo dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros.
La cirugía, que debía durar poco tiempo, se extendió por una hora y la madre recibió un frasco con los doce dientes.
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