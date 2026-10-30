Misiones: doble homicidio, la principal hipótesis en el caso de la pareja hallada sin vida
Los cuerpos fueron hallados en Los Helechos, a 750 metros de la ruta provincial 5. La investigación busca esclarecer cómo ocurrió el hecho.
La investigación por la muerte de Griselda Yamila Gritzmacher y Sergio Adrián Schulz, cuyos cuerpos fueron encontrados este jueves en un camino rural de la localidad de Los Helechos, en la provincia de Misiones, avanza sobre la hipótesis de un doble homicidio. Si bien los primeros indicios marcaban la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio, la ausencia de los teléfonos celulares de las víctimas en la escena del crimen avalaría la posibilidad de que la pareja haya sufrido un ataque de terceros.
Con el correr de las horas, los investigadores remarcaron que ciertos elementos mantienen abiertas todas las hipótesis.
El hecho de que la pareja hubiera recibido amenazas y radicado denuncias previamente relacionadas con su oficio de prestamistas es una de las principales incógnitas.
Por el momento, la Policía y la Justicia trabajan para reconstruir las últimas horas de las víctimas y determinar el móvil del doble crimen, mientras se analizan las armas blancas y se intenta localizar los teléfonos faltantes.
Cómo encontraron los cuerpos y qué había en la escena
El cuerpo de Griselda Gritzmacher apareció tendido sobre el camino de tierra, junto al lateral izquierdo del Ford Fiesta Kinetic negro. En cambio, Sergio Schulz estaba en el asiento del acompañante del vehículo.
Cuando llegó la Policía, los cuerpos presentaban rigidez cadavérica, lo que indica que la muerte se produjo varias horas antes. Entre las pertenencias de la pareja estaban sus billeteras, pero faltaban sus celulares.
Durante la inspección, los investigadoresencontraron, a unos metros del auto, un cuchillo y la hoja de un machete roto sin el mango. Además, en el sector donde estaba el auto, los investigadores descubrieron manchas de sangre. También descubrieron papeles que están siendo analizados para determinar si están relacionados con el caso, según informó el diario Misiones Online.
El lugar es un camino terrado con una bifurcación en T hacia la Ruta Provincial 5, y las viviendas más cercanas están a unos 500 metros. Además, no hay señal de telefonía celular en la zona el auto estaba estacionado.
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