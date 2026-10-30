Misiones: doble homicidio, la principal hipótesis en el caso de la pareja hallada sin vida

Cuando llegó la Policía, los cuerpos presentaban rigidez cadavérica, lo que indica que la muerte se produjo varias horas antes. Entre las pertenencias de la pareja estaban sus billeteras, pero faltaban sus celulares.

Durante la inspección, los investigadoresencontraron, a unos metros del auto, un cuchillo y la hoja de un machete roto sin el mango. Además, en el sector donde estaba el auto, los investigadores descubrieron manchas de sangre. También descubrieron papeles que están siendo analizados para determinar si están relacionados con el caso, según informó el diario Misiones Online.

El lugar es un camino terrado con una bifurcación en T hacia la Ruta Provincial 5, y las viviendas más cercanas están a unos 500 metros. Además, no hay señal de telefonía celular en la zona el auto estaba estacionado.