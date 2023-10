Misiones: denunciaron por abuso sexual de menores a un técnico de fútbol femenino

Los denunciantes relataron al menos dos casos de acoso y abuso sexual además de episodios de violencia física, que incluyeron zamarreos, golpes y maltrato verbal constante.

Úrsula Rodríguez, presidenta del Club Educación, donde trabajaba el acusado, comentó este jueves que integrantes del equipo de fútbol le solicitaron una reunión.

"Yo pensaba que ellas me iban a decir que él era muy pesado y que entrenaban todos los días y muchas horas", indicó en declaraciones a una radio de Misiones.

Pero la reunión entre la dirigente del club y las jugadoras sucedió el 17 de octubre y terminó en que las adolescentes le dijeron a Rodríguez que seguirían en el club siempre que este hombre "no sea mas el director técnico".

"Una de las chicas rompe el silencio y entre llantos empieza a contar. Fue muy fuerte para nosotros y los padres que no estaban enterados. Yo no podía creer semejante cosa. Leí los mensajes, me dio mucha impotencia, esta persona no tiene que entrenar ni un perro", afirmó Rodríguez.

La dirigente del Club Educación aseguró que en los mensajes "él les pedía que vivan con él, las manoseaba, les ofrecía pagarles para que tengan una mejor vida y cumplan sus sueños".

Además, en reiteradas ocasiones les preguntaba su orientación sexual, "si alguna le decía que le gustaban las chicas, las ofendía y si les decía que le gustaban los hombres, les decía que tenían que tener su primera vez con él".

"Estamos hablando de chicas de 13, 14 y 15 años. Él les sacaba fotos a los glúteos de las chicas, les psicopateaba y no les dejaba jugar a las que les gustan las chicas", reveló.

Para finalizar, Rodríguez aclaró que no fue la encargada de contratar al técnico acusado sino que "él venía del municipio".

"Yo soy culpable por no haber averiguado los antecedentes porque él ya tenía denuncias previas en la policía", concluyó la presidenta del club.

El caso cayó en el juzgado de Instrucción 2, a cargo de Juan Manuel Monte, quien podría citar al técnico en las próximas horas para una declaración indagatoria. Por ahora no se descarta que ordene su detención.

Mientras tanto, el hombre fue desplazado de sus funciones en el club y se le informó que rige una orden de prohibición de acercamiento a las menores y sus respectivas familias.