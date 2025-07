Misteriosa muerte de un hombre en Berisso: lo hallaron con quemaduras y desnudo en su casa

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que el cuerpo pertenecía a un hombre identificado como Miguel Ángel Lencina, de 51 años, que residía en el lugar.

Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró la propiedad cerrada y sin signos evidentes de violencia externa. Luego de que los efectivos ingresaran por una puerta lateral, confirmaron la presencia del cadáver en el interior.

A raíz de esto, la escena fue preservada para los trabajos de la Policía Científica, el gabinete de Homicidios y representantes de la Fiscalía, quienes supervisaron el procedimiento. De acuerdo con la información publicada por el medio local 0221, el cuerpo de Lencina presentaba quemaduras y estaba desnudo, pero aún no se determinó el origen de las lesiones.

Otro dato importante para la investigación fue que la casa estaba cerrada y no tenía signos evidentes de violencia externa, por lo que aún no se pudo determinar si hubo o no intervención de terceros en el hecho.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, por lo que la investigación permanece abierta para determinar las circunstancias en las que todo ocurrió. Por el momento, no se registraron detenidos por el caso.

Aunque aún no existe una primera hipótesis, se cree que Lencina podría haberse quemado por accidente, quitándose la ropa en un intento de detener el fuego. La otra opción es la de una intervención de un tercero, pero este tendría que haber ingresado sin forzar ninguna entrada.