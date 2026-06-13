Tucumán: hallaron calcinado el cuerpo de una mujer dentro de un auto

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo y de la investigadora Sylvina Ojeda, quienes intentan reconstruir el contexto del fatal desenlace.

Este trágico episodio se suma a una escalofriante estadística que conmueve al país, en particular el reciente caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, cuyo femicidio impactó profundamente a la opinión pública . Según el último informe del Observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos" de Mumalá, se registraron 105 femicidios en lo que va del 2026 en Argentina, lo que representa una muerte violenta por razones de género cada 35 horas . Organizaciones feministas han señalado que casos como los de Agostina y Cinthia son "consecuencia de un contexto en el que se desmantelan las políticas públicas para prevenir y abordar la violencia machista, mientras se multiplican los discursos de odio que niegan esta problemática" . Desde aquel primer "Ni Una Menos" que movilizó al país tras el crimen de Chiara Páez en 2015, la cifra de víctimas fatales asciende a más de 3.200, un número que evidencia la persistencia de una deuda estructural en materia de protección a las mujeres y disidencias .