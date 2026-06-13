Alerta por crecida del Río de la Plata afecta a CABA y zonas costeras del norte y sur del Conurbano
El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió la advertencia por una tendencia al alza de los niveles del curso de agua en su interior.
El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió este sábado un alerta por crecida para el Río de la Plata que afecta a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y a las Zonas Costeras Norte y Sur del Conurbano.
El Centro de Prevención de Crecidas del SHN informó que el curso de agua registra una tendencia ascendente en su interior, donde el agua se ubica 1,50 metros sobre los valores habituales indicados en las tablas de marea.
Las pleamares y picos máximos se alcanzarán principalmente durante la noche de hoy y la madrugada de mañana domingo 14 de junio.
Recomendaciones de seguridad ante el alerta de crecida para el Río de la Plata
Las autoridades recomiendan evitar circular por calles, avenidas y zonas ribereñas bajas propensas a anegamientos.
- No dejar vehículos en áreas costeras descubiertas o zonas inundables.
- Asegurar objetos sueltos en balcones, patios o frentes de viviendas
- Evitar sacar la basura para prevenir que se obstruyan las rejillas de drenaje y sumideros.
Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de frío bajará la temperatura a 2 grados o menos en el AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa un cierre de semana sumamente hostil para toda la zona metropolitana. Durante la tarde de este sábado, las precipitaciones irán ganando muchísima intensidad, acompañadas por fuertes ráfagas de viento sur que superarán los cuarenta kilómetros por hora, provocando una abrupta caída térmica.
Las condiciones de tiempo inestable se extenderán con fuerza hasta la madrugada. Según los datos brindados por el reporte diario, se aguarda un cielo completamente cubierto y nublado, manteniendo altas probabilidades de precipitaciones débiles a lo largo de la noche con una sensación térmica de apenas 5 grados hacia las 23:00 horas. Estas fuertes ráfagas de aire polar del sector sur limpiarán la atmósfera metropolitana, pero dejarán un ambiente decididamente gélido.
Para las jornadas de mañana domingo y el próximo lunes, las temperaturas continuarán descendiendo de forma muy pronunciada. Se prevén días mayormente despejados y soleados pero extremadamente fríos, con marcas térmicas oficiales que tocarán los 2 grados de mínima durante las primeras horas del día y apenas alcanzarán un pico de 10 a 13 grados de máxima por la tarde. Recién hacia mediados de la próxima semana los registros térmicos comenzarán a mostrar una leve y paulatina recuperación, logrando superar la barrera de los 15 grados.
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