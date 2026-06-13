Alerta por crecida del Río de la Plata afecta a CABA y zonas costeras del norte y sur del Conurbano

Las autoridades recomiendan evitar circular por calles, avenidas y zonas ribereñas bajas propensas a anegamientos.

No dejar vehículos en áreas costeras descubiertas o zonas inundables.

Asegurar objetos sueltos en balcones, patios o frentes de viviendas

Evitar sacar la basura para prevenir que se obstruyan las rejillas de drenaje y sumideros.

Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de frío bajará la temperatura a 2 grados o menos en el AMBA

El pronóstico del tiempo anticipa un cierre de semana sumamente hostil para toda la zona metropolitana. Durante la tarde de este sábado, las precipitaciones irán ganando muchísima intensidad, acompañadas por fuertes ráfagas de viento sur que superarán los cuarenta kilómetros por hora, provocando una abrupta caída térmica.

Las condiciones de tiempo inestable se extenderán con fuerza hasta la madrugada. Según los datos brindados por el reporte diario, se aguarda un cielo completamente cubierto y nublado, manteniendo altas probabilidades de precipitaciones débiles a lo largo de la noche con una sensación térmica de apenas 5 grados hacia las 23:00 horas. Estas fuertes ráfagas de aire polar del sector sur limpiarán la atmósfera metropolitana, pero dejarán un ambiente decididamente gélido.

Para las jornadas de mañana domingo y el próximo lunes, las temperaturas continuarán descendiendo de forma muy pronunciada. Se prevén días mayormente despejados y soleados pero extremadamente fríos, con marcas térmicas oficiales que tocarán los 2 grados de mínima durante las primeras horas del día y apenas alcanzarán un pico de 10 a 13 grados de máxima por la tarde. Recién hacia mediados de la próxima semana los registros térmicos comenzarán a mostrar una leve y paulatina recuperación, logrando superar la barrera de los 15 grados.