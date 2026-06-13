Córdoba: cayó un delincuente prófugo por el crimen de un nene de 4 años

Según pudo reconstruirse en la investigación, el ataque contra el vehículo en el que viajaban la madre, el niño y Martínez se produjo en un contexto de violencia vinculada a asentamientos irregulares de la zona. Testigos del hecho señalaron que los agresores descendieron del Fiat Cronos y continuaron disparando a corta distancia, lo que determinó la calificación legal del homicidio como calificado por el uso de arma de fuego y por la situación de indefensión de la víctima menor de edad.