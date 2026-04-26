Monotributo 2026: enterate cómo saber si ARCA te depositó el nuevo reintegro anual por pagar al día hoy mismo

Cuándo se acredita y cómo revisar si te tocó

El reintegro se paga habitualmente en marzo, aunque en 2026 hubo acreditaciones que comenzaron a verse en abril. Para comprobarlo, solo hay que revisar la cuenta bancaria o el resumen de la tarjeta asociada al débito automático.

Además, no se necesita hacer ningún trámite: si se cumplieron los requisitos, el reintegro se deposita de forma automática. Funciona como un beneficio e incentivo para quienes mantuvieron los pagos al día durante todo el año.