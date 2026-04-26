Monotributo 2026: enterate cómo saber si ARCA te depositó el nuevo reintegro anual por pagar al día hoy mismo
ARCA ya deposita el nuevo reintegro anual automático para quienes pagan al día el Monotributo. Descubrí acá cómo verificar esta plata en tu cuenta hoy mismo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a acreditar en los últimos días un reintegro anual destinado a monotributistas que mantuvieron sus pagos al día durante todo 2025 dentro del régimen simplificado. El depósito aparece directamente en cuentas bancarias o tarjetas, según el medio utilizado para abonar el impuesto.
Se trata de un beneficio automático, que no requiere trámites adicionales y se acredita en el mismo sistema de pago empleado por cada contribuyente. Si bien hubo acreditaciones que se registraron durante abril, lo informado oficialmente es que el reintegro se paga en marzo de cada año.
Qué devuelve ARCA y qué parte queda afuera
El reintegro del ARCA no cubre la totalidad del monotributo, sino únicamente una parte del componente impositivo mensual, dejando afuera los aportes a jubilación y obra social. El monto, además, depende de la categoría del contribuyente, por lo que varía en cada caso.
Para acceder, se requiere haber pagado en tiempo y forma durante el año mediante débito automático o débito en cuenta. Cumplidas esas condiciones, el reintegro se acredita de forma automática al año siguiente en el mismo medio de pago.
Cuándo se acredita y cómo revisar si te tocó
El reintegro se paga habitualmente en marzo, aunque en 2026 hubo acreditaciones que comenzaron a verse en abril. Para comprobarlo, solo hay que revisar la cuenta bancaria o el resumen de la tarjeta asociada al débito automático.
Además, no se necesita hacer ningún trámite: si se cumplieron los requisitos, el reintegro se deposita de forma automática. Funciona como un beneficio e incentivo para quienes mantuvieron los pagos al día durante todo el año.
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