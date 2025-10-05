ARCA: la nueva opción del monotributo que permite generar aportes jubilatorios

arca

Cómo inscribirse al Monotributo Social paso a paso

Para inscribirse en el Monotributo Social, los contribuyentes deben realizar el trámite de forma online a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). El primer paso es ingresar al buscador e ingresar la palabra “monotributo social” para encontrar la opción correspondiente. Luego, se debe elegir “Solicitud de inscripción o modificación al Monotributo Social” y hacer clic en “Iniciar trámite” desde el portal de ARCA.

El procedimiento requiere contar con una clave fiscal nivel 3, que puede gestionarse directamente en las oficinas de ARCA o mediante la app Mi ARCA Móvil. Una vez dentro del sistema, solo resta completar los datos personales, confirmar la solicitud y finalizar la inscripción para acceder al beneficio.