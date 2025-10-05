ARCA: la nueva opción del monotributo que permite generar aportes jubilatorios
ARCA ofrece una categoría del Monotributo que les permite a los contribuyentes incorporarse al sistema jubilatorio y abonar únicamente el 50% del costo de la obra social.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) promueve el Monotributo Social, un régimen que permite acceder al sistema jubilatorio y a la obra social pagando solo la mitad del aporte. Está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, beneficiarios de ANSES y participantes de programas sociales, facilitando la emisión de facturas, la cobertura médica y la inclusión laboral en la economía formal.
Quiénes pueden acceder al Monotributo Social según ARCA
Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detallan que el Monotributo Social es una categoría especial del régimen que permite a los contribuyentes acceder a cobertura médica, emitir facturas y realizar aportes jubilatorios. Está orientado a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica e incluye a:
- Trabajadores independientes con bajos ingresos.
- Emprendedores vinculados a la economía social.
- Beneficiarios de programas sociales.
- Pequeños productores.
Además, pueden adherirse quienes cobren prestaciones de ANSES como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo, y quienes participen en programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano.
El tope de facturación anual para esta categoría está alineado con el Monotributo general y actualmente es de $8.992.597,87. A su vez, se exige que cada contribuyente emita al menos seis facturas por semestre para mantener la vigencia del beneficio.
Cómo inscribirse al Monotributo Social paso a paso
Para inscribirse en el Monotributo Social, los contribuyentes deben realizar el trámite de forma online a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). El primer paso es ingresar al buscador e ingresar la palabra “monotributo social” para encontrar la opción correspondiente. Luego, se debe elegir “Solicitud de inscripción o modificación al Monotributo Social” y hacer clic en “Iniciar trámite” desde el portal de ARCA.
El procedimiento requiere contar con una clave fiscal nivel 3, que puede gestionarse directamente en las oficinas de ARCA o mediante la app Mi ARCA Móvil. Una vez dentro del sistema, solo resta completar los datos personales, confirmar la solicitud y finalizar la inscripción para acceder al beneficio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario