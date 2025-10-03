 Límites de transferencias que ARCA no investigará a partir de octubre

Recibos de sueldo .

. Constancias de jubilación .

. Declaraciones juradas de impuestos .

. Facturas por ventas o servicios .

. Registros de transferencias previas.

Si la documentación requerida no se presenta o resulta insuficiente, la agencia tiene la facultad de aplicar multas económicas y hasta bloquear temporalmente las cuentas involucradas. La finalidad de estas medidas es asegurar la trazabilidad de los movimientos financieros y frenar posibles maniobras sospechosas.

De esta manera, tanto personas físicas como empresas cuentan con un marco claro para saber hasta qué monto pueden operar sin que se active un control adicional.