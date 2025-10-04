Nueva actualización de ARCA que entra en vigencia antes de fin de año

Cuándo entra en vigencia la nueva actualización de ARCA

El nuevo esquema de facturación de ARCA entrará en vigencia el 1 de diciembre de este año, dejando sin efecto las normas anteriores sobre comprobantes clase “M”. Este período previo permite a los contribuyentes ajustar sus sistemas, revisar su habilitación y corregir posibles irregularidades.

Además, ARCA habilitó herramientas digitales para tramitar correcciones, asegurando una transición ordenada y sin complicaciones hacia el nuevo régimen. De esta manera, el organismo busca erradicar esquemas obsoletos por sistemas modernos y transparentes, fáciles de comprender y utilizar por los contribuyentes.