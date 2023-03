Denuncia contra Gonzalo Montiel: afirman que "le hacía el novio" a la presunta víctima

"Me cuentan que en la denuncia se cambió el nombre de Montiel por 'amigo'. Todo fue en la casa de 'un amigo', uno cuando va a hacer una denuncia debe explicar quién es el 'amigo' y dar los datos, con número de DNI y demás. Me llama la atención que me llamaron de la Fiscalía, ¿cómo encontraron la causa si yo no di el nombre de Montiel y no brindé a los medios el nombre de la víctima?", deslizó Hermida Leyenda en una comunicación con el canal C5N.