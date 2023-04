La joven relató que fue a la casa de la familia del jugador que en ese momento integraba el plantel de River, luego de que él la invitara y le dijera que le pagaba un Uber hasta su casa.

Además, la chica contó que una vez en la vivienda familiar de Montiel, en la que había unas 25 personas de las que no conocía a nadie, tomó "algunos tragos", perdió el conocimiento, tenía recuerdos de haberse despertado frente a la casa de Montiel con la ropa mojada y desacomodada, y cuando llegó a su casa en Capital Federal, notó que le dolía mucho la vagina y tenía hematomas en la entrepierna.

Los detalles de la denuncia por abuso contra Montiel

"Yo lo conocía a Gonzalo por Instagram, nos vimos, tuvimos dos encuentros y en uno de ellos tuvimos relaciones sexuales consentidas", contó ante el fiscal Luis Brogna, y siguió: "Llegué como a las 3 AM y lo veo a Gonzalo, quien me recibe y le digo feliz cumpleaños y se fue a pagar el Uber. Había un patio, había personas que eran familiares de él y una persona que se acerca me dice ‘hola, soy la mamá de Gonzi’".

"Yo no desconfiaba del lugar, era una casa, con la familia y aparentemente los amigos del barrio, no había ningún famoso o futbolista, era un cumpleaños familiar. Me convidaron tragos, probé dos, no me los tomé enteros. No sé qué me estaban dando, todas las chicas tomaban, no pensé que me iba a pasar nada. Comencé a sentirme mareada y pensé que era normal porque nunca tomo alcohol. Me empecé a sentir muy mal, me dolía mucho la cabeza y pensé que me iba a desmayar. Le mando un mensaje a Gonzalo porque no estaba ahí y le dije ‘ayudame por favor me siento mal, llevame a mi casa’. Yo estaba en el baño. Cuando salgo me lo encuentro a Gonzalo y ahí no recuerdo nada más. Lo último que me acuerdo es la imagen de él, como si me hubiese desmayado", explicó.

La joven, que estuvo acompañada durante la declaración por su abogada Raquel Hermida Leyenda, siguió: "Después me despierto en la entrada de la casa de él, que era una calle de tierra y había barro, sentada en el piso y veo la camisa blanca toda mojada. Y yo también mojada y llena de barro. Tenía la ropa desacomodada, el top torcido. La hermana de Gonzalo me decía ‘te voy a matar, no te metas con mi hermano, no lo nombres’, intentando pegarme patadas, que eran frenadas por las demás chicas presentes. Era todo un griterío y yo no entendía nada".

"Después no me acuerdo de nada más, solo que me desperté en un Uber. Yo iba con dos chicas que estaban en la fiesta y una me amenazó. Me dijo ‘ni lo nombres a Gonzalo, vos tuviste la culpa’. Me dijeron que no había parado de tomar y que era una borracha, que había estado desmayada como cinco horas. Llegué a mi casa como a las 12 del mediodía, intenté abrir la reja de mi casa, como pude, subí las escaleras. Me fui a bañar y empiezo a entrar en sí. Me dolía la vagina y tenía hematomas en la entrepierna y raspones en las rodillas y en el antebrazo", agregó.

Un rato después, y según consta en la denuncia, la joven dijo: "Agarro el celular y tenía un mensaje de Gonzalo que me preguntaba si estaba bien. Y yo le dije ‘no, qué pasó?’. Y me dijo ‘estuviste con alguien’. Y yo le dije que era imposible, que no me acordaba. Me deja de contestar cuando le pido explicaciones y me llega un WhatsApp de una mujer que decía ‘soy Marisa la mamá de Gonzi. Te violaron mamita, ponete óvulos’. Le mandé un audio desesperada, ‘‘¿cómo que me violaron?’, me fui corriendo al CEMIC Hospital Universitario, por mi obra social, queda a seis cuadras de mi casa".

En el hospital la atendieron y le dijeron que tenía que tomar pastillas por el protocolo para abusos sexuales. "Volví a casa y seguí hablando con la mamá y con Gonzalo. Le insistí para que me dijera con quién había estado. Le dije ‘decime el nombre y no te molesto más’ y me dijo ‘Alexis Acosta’ y después no hablamos más. La madre de Gonzalo me dijo ‘quedate tranquila que los amigos de Gonzi lo van a cagar a palos’, haciendo referencias a Alexis. Ella intentaba hacerse la amiga y quedar como que me ayudó. Acá empieza el infierno cuando dije que iba a denunciar, que no quería que esto quedara así. Y la mamá de Gonzalo me decía ‘está en River y va a tener problemas con el club’ y me dijo ‘cuidate mamita sos muy bonita’".

Luego de eso, la denunciante habló con su amiga quien le dijo que si "Gonzalo no era culpable, porque no me había acompañado al hospital o a hacer la denuncia. Yo ahí empecé a pensar y me hace ruido y empecé a atar cabos. La última cara que vi fue la de él, tal vez estaban encubriendo a Gonzalo o a un familiar; porque pienso que si era Alexis Acosta ellos me hubieran acompañado a denunciar".

"Fui a Virrey del Pino con mi amiga, a la comisaría. Cuando empecé a relatar lo sucedido y lo nombré a Gonzalo Montiel, ellas salían de la oficina y volvían a entrar, eso me ponía muy nerviosa. Mi amiga me dijo que había dos autos afuera de la comisaría con movimientos raros y no bajaba nadie. Firmé la denuncia, salí y entré al auto. Nos siguieron durante diez cuadras y los perdimos. Empecé a recibir llamados de un número oculto y una voz masculina muy correcta me decía ‘olvidate de Gonzalo Montiel, borrá su nombre de tu cabeza’. Me llamaban y me decían ‘te queda muy linda esa camisa’. Me estaban siguiendo", relató ante el fiscal.

Denuncia y amenazas

Con respecto a esa denuncia en la comisaría, fuentes judiciales confirmaron a la agencia NA que la joven concurrió el 10 de enero de 2019, relató el hecho de abuso sexual, pero no habría dicho ningún nombre. Además, las fuentes agregaron que la joven no concurrió a la fiscalía tras radicar la denuncia en la comisaría porque recibió amenazas por parte de familiares de Montiel.

Este viernes, y tras darse a conocer públicamente el tema en los medios de comunicación en la Fiscalía se presentaron dos abogados designados por Gonzalo Montiel a fin de ponerse a disposición del expediente.

Las fuentes confirmaron que a partir de ahora, la Fiscalía con los nuevos elementos aportados a la causa, hará una serie de medidas de prueba tendiente a comprobar los hechos relatados en la denuncia.