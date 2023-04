"Te violaron, mamita", dijo la madre de Montiel a la víctima

"Yo le pregunté qué pasó y ella me responde textual: ‘Te violaron, mamita, ponete óvulos’. Le mando un audio desesperada diciendo 'cómo que me violaron y que me ponga óvulos'", relató la denunciante, que fue atendida en el Hospital Universitario del CEMIC donde la instaron a ir a un centro médico público.

"Yo seguí hablando con la mamá y con Gonzalo. A Gonzalo le insistí para que me dijera con quién había estado, llegué a decirle ‘decime el nombre y no te molesto más’. La madre de Gonzalo me dijo ‘quedate tranquila, que los amigos de Gonzi lo van a cagar a palo’, haciendo referencia a XXX. Ella intentaba hacerse la amiga, y quedar como si me hubiese ayudado.

"Acá empieza el infierno porque yo le dije a Marisa que iba a denunciar porque no quería que esto quede así y ella me decía que no, que Gonzalo está en River, que iba a tener problemas con el club y me dijo ‘cuidate, mamita, sos muy bonita’, repetía todo el tiempo ‘mamita’", recordó la joven en su relato ante la Justicia.

"Decidí contarle a mi amiga XXX, y ella me decía si Gonzalo no era culpable porque no te acompañaron al hospital o a hacer la denuncia y ahí yo empiezo a pensar y me hace ruido y empecé a atar cabos, la última cara que vi fue la de él, tal vez estaban encubriendo a Gonzalo a un familiar, porque pienso que si era XXX ellos me hubieran acompañado a denunciar", sentenció.

"A partir de ahí con Gonzalo no hablé más y seguía hablando con la madre, por consejo de mi amiga. Le dije a Marisa que iba a denunciar, pero que no lo iba a nombrar a Gonzalo. La madre me dijo que la agregue a Instagram para vigilar lo que subía y a los pocos días la terminé bloqueando", explicó.

"La madre de Gonzalo me escribía, pero solo para saber cómo seguían las cosas con respecto a la denuncia, pero no se preocupaba por mí ni por mi salud", agregó la joven en su denuncia.