Moreno: le cortaron la cara a un colectivero tras una discusión por el boleto

Tras el feroz ataque, el agresor escapó, mientras que el chofer continuó con su recorrido su recorrido hasta el Hospital zonal general de agudos Mariano y Luciano de la Vega.

En el centro de salud público recibió las primeras curaciones y luego fue trasladado por un delegado de los trabajadores de la empresa hasta el Sanatorio del Oeste de Merlo, donde fue asistido a través de la obra social de la UTA.

colectivero moreno

Tras recibir la atención primaria, el chofer está fuera de peligro y quedó internado en observación, según precisó el medio Semanario Actualidad.

En cuanto al atacante, hasta el momento se desconoce si fue identificado, aunque el hecho se encuentra bajo investigación, según confirmaron desde la empresa Transporte Atlántica,

Si bien en un momento se habló de la posibilidad de un paro, voceros aseguraron que hasta ahora no se tomaron medidas de fuerza en reclamo de lo sucedido y que los colectivos de la línea 57 circulan con normalidad.

Otro hecho similar en Moreno: quisieron viajar con un certificado trucho y le desfiguraron la cara a un colectivero

colectivero agredido moreno

Un colectivero de la línea 501 del partido bonaerense de Moreno fue violentamente agredido por una pareja que intentó viajar sin pagar utilizando un Certificado Único de Discapacidad (CUD) falso. Cuando el chofer les pidió que se bajaran de la unidad, lo atacaron y le cortaron la cara con un cúter.

El hecho ocurrió en una unidad de Transporte La Perlita que realiza el recorrido entre Moreno y Lomas de Zamora.

Según informaron en C5N, una pareja subió al interno y presentó un Certificado Único de Discapacidad falso. El chofer detectó la irregularidad y les informó que no podían viajar sin pagar.

En ese momento, ambos pasajeros sacaron un cúter e inmediatamente le propiciaron varios cortes en el rostro al chofer.

El colectivero continuó su recorrido y se dirigió hasta la cabecera, donde puso en conocimiento a la empresa sobre lo que le había sucedido y fue trasladado a un hospital local, donde fue atendido por personal médico y le realizaron las curaciones correspondientes.