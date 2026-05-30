Grave amenaza en una escuela de La Plata: "Mañana se mueren todos"

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La Escuela Secundaria N°7 de Punta Lara permanece bajo vigilancia especial mientras avanzan las actuaciones judiciales. Por el momento, la investigación se concentra en identificar a los responsables de los mensajes y en determinar si existe algún vínculo con la cadena de amenazas que afecta a instituciones educativas de la zona.

Desde abril de 2026, las amenazas de tiroteos y ataques en escuelas argentinas muestran un aumento sostenido y preocupan a las autoridades educativas y judiciales. Datos recientes indican que desde abril de 2026 se produjeron más de 60 amenazas de tiroteo en establecimientos de distintos puntos del país, superando ampliamente los registros de años anteriores. El fenómeno, que muchas veces se origina en plataformas digitales o redes sociales, ha llevado a la activación de protocolos de emergencia y a la revisión de medidas de seguridad en cada distrito.

Las autoridades remarcan que toda amenaza se investiga como un delito, sin distinción de edad, y que la respuesta institucional busca equilibrar la protección de la comunidad educativa con la responsabilidad penal y civil de quienes promueven o reproducen este tipo de conductas.