Grave amenaza en una escuela de La Plata: "Mañana se mueren todos"
Un preceptor de la Secundaria N°7 de Punta Lara encontró mensajes intimidantes en el baño de la institución. Ya son más de 50 episodios ocurridos en la provincia.
Un mensaje intimidante hallado en el baño de la Escuela Secundaria N°7 de Punta Lara activó una investigación judicial y reforzó la preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos de la región. El preceptor de la institución denunció el hallazgo de varias hojas con amenazas, entre ellas la frase “Mañana mueren todos”, lo que generó la intervención inmediata de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 de La Plata.
Según el portal 0221, en los mensajes se mencionaba con nombre y apellido a dos estudiantes de cuarto año, y se hacía referencia a un presunto tiroteo programado para el 29 de mayo de 2026 en el edificio ubicado en la calle 5 entre 22 y 24 de Punta Lara. Fuentes policiales indicaron que, tras la denuncia, la SUB DDI Ensenada colaboró en el operativo y se incautaron los elementos encontrados en el baño.
Este grave episodio se suma a una serie de hechos similares ocurridos desde el 15 de abril, cuando comenzaron a registrarse amenazas en escuelas de La Plata y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. En ese período se realizaron más de 50 denuncias en la región y la Fiscalía de Menores tenía identificados a cerca de 30 adolescentes vinculados a intimidaciones previas.
La Escuela Secundaria N°7 de Punta Lara permanece bajo vigilancia especial mientras avanzan las actuaciones judiciales. Por el momento, la investigación se concentra en identificar a los responsables de los mensajes y en determinar si existe algún vínculo con la cadena de amenazas que afecta a instituciones educativas de la zona.
Desde abril de 2026, las amenazas de tiroteos y ataques en escuelas argentinas muestran un aumento sostenido y preocupan a las autoridades educativas y judiciales. Datos recientes indican que desde abril de 2026 se produjeron más de 60 amenazas de tiroteo en establecimientos de distintos puntos del país, superando ampliamente los registros de años anteriores. El fenómeno, que muchas veces se origina en plataformas digitales o redes sociales, ha llevado a la activación de protocolos de emergencia y a la revisión de medidas de seguridad en cada distrito.
Las autoridades remarcan que toda amenaza se investiga como un delito, sin distinción de edad, y que la respuesta institucional busca equilibrar la protección de la comunidad educativa con la responsabilidad penal y civil de quienes promueven o reproducen este tipo de conductas.
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