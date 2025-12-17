Moreno: una mujer encontró muerto y maniatado a su marido comerciante dentro del local

Embed

Si bien la persiana estaba baja, en el comercio se detectaron faltantes de dinero en la caja registradora. Tampoco estaba el celular de la víctima y había un desorden generalizado en el área del mostrador, lo que refuerza la hipótesis de un robo.

Personal policial arribó rápidamente a la escena del crimen junto a peritos que llevaron a cabo las primeras diligencias con el objetivo de recolectar pruebas, las cuales ahora forman parte de la investigación. En el sitio también se hicieron presentes funcionarios municipales, debido a la gravedad del hecho y a la ubicación estratégica del comercio.

La autopsia estaba programada para la mañana de este miércoles en el Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez, donde se buscaba establecer con precisión la causa de muerte del comerciante y el horario aproximado del deceso.

La causa quedó caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y está a cargo de la UFI N° 8 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, conducida por la fiscal Verónica Pittella. Mientras tanto, efectivos de la Comisaría 1ª y de la DDI continúan con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.