Moreno: una mujer encontró muerto y maniatado a su marido comerciante dentro del local
El cuerpo del hombre, de 65 años, fue encontrado por su esposa. Creen que se trató de un homicidio en ocasión de robo.
Un hombre de 65 años, propietario de un almacén, fue encontrado asesinado dentro de su comercio en la zona céntrica del partido bonaerense de Moreno. Los investigadores analizan si se trató de un homicidio en el contexto de un robo.
El hallazgo se produjo el martes por la noche, pasadas las 21, en un comercio llamado La Argentina, ubicado sobre la calle Belgrano 782 casi esquina Viamonte, en el casco céntrico norte de Moreno.
La viuda de la víctima realizó una denuncia al 911 al notar que el hombre no había regresado a su casa en el horario habitual y tampoco le respondía las llamadas ni los mensajes. Ante esto, la mujer decidió ir hasta el negocio y se encontró con su marido ya sin vida.
Según se informó, la víctima fue identificada como Marcelo Cabrera, de 65 años. El hombre estaba maniatado y amordazado con un trapo en la boca, por lo cual una de las principales hipótesis es que falleció por asfixia. Al momento de ser encontrado, el comerciante llevaba varias horas sin vida.
Fuentes policiales detallaron que Cabrera estaba “tendido en el piso, amordazado y maniatado a la espalda con retazos de tela”. Indicaron que, a simple vista, su cadáver no presentaba heridas cortopunzantes ni de arma de fuego. Los datos deberán ser corroborados mediante la autopsia correspondiente.
Si bien la persiana estaba baja, en el comercio se detectaron faltantes de dinero en la caja registradora. Tampoco estaba el celular de la víctima y había un desorden generalizado en el área del mostrador, lo que refuerza la hipótesis de un robo.
Personal policial arribó rápidamente a la escena del crimen junto a peritos que llevaron a cabo las primeras diligencias con el objetivo de recolectar pruebas, las cuales ahora forman parte de la investigación. En el sitio también se hicieron presentes funcionarios municipales, debido a la gravedad del hecho y a la ubicación estratégica del comercio.
La autopsia estaba programada para la mañana de este miércoles en el Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez, donde se buscaba establecer con precisión la causa de muerte del comerciante y el horario aproximado del deceso.
La causa quedó caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y está a cargo de la UFI N° 8 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, conducida por la fiscal Verónica Pittella. Mientras tanto, efectivos de la Comisaría 1ª y de la DDI continúan con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.
