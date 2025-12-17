Día del Contador en Argentina: por qué se celebra el 17 de diciembre
La efeméride busca reconocer la labor de estos profesionales. Conocé la historia detrás de la fecha que cambió para siempre la contabilidad.
El Día del Contador Público se celebra cada 17 de diciembre en Argentina con motivo no solo de reconocer a estos profesionales claves en áreas financieras, impositivas y laborales, sino también de rememorar la historia detrás de la fecha que cambió para siempre la contabilidad.
El origen de la celebración tiene sus inicios en un acontecimiento histórico: la publicación de una relevante obra que sembró las bases de la contabilidad moderna.
Todo se remonta a un 17 de diciembre de 1494 cuando se publicó en Venecia la obra “Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad”, escrita por el fraile franciscano y matemático italiano Luca Pacioli, uno de los matemáticos más importantes de la historia.
El libro de Pacioli contribuyó en gran medida al desarrollo y la estandarización de los métodos contables profesionales. Su influencia ha sido tal que muchas veces se lo menciona como el "padre de la contabilidad".
Quién fue Luca Pacioli
Fray Luca Bartolomeo de Pacioli o Luca di Borgo San Sepolcro nació en el año 1445 en Sansepolcro, Italia. Fue un fraile franciscano, matemático, contador, economista y profesor que destacó por su aporte a las disciplinas de la economía y la contabilidad. Trabajó como preceptor de los hijos de un mercader veneciano, lo que lo ayudó a conocer en profundidad y formarse en el comercio.
En 1496, Pacioli se trasladó a Milán para enseñar matemáticas y allí coincidió con Leonardo da Vinci. Pacioli escribió un segundo libro importante, De Divina Proportione, un tratado sobre la razón áurea, influenciado por las enseñanzas de Pitágoras y Platón. Esta obra fue un trabajo más esotérico y místico, pero también influyó profundamente en la concepción de la matemática.
Pacioli falleció a sus 72 años en Florencia, Italia, en 1517.
Actualmente, el trabajo de un contador va mucho más allá de la elaboración de balances o liquidación de impuestos. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas amplía que esta profesión implica interpretar y analizar datos económicos, auditar procesos internos, examinar la situación financiera y contribuir a la planificación estratégica de las organizaciones.
La función de los contadores resulta crucial para las personas en un contexto en el que las regulaciones cambian continuamente y los procesos de digitalización avanzan.
