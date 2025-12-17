Día del Contador en Argentina: por qué se celebra el 17 de diciembre

En 1496, Pacioli se trasladó a Milán para enseñar matemáticas y allí coincidió con Leonardo da Vinci. Pacioli escribió un segundo libro importante, De Divina Proportione, un tratado sobre la razón áurea, influenciado por las enseñanzas de Pitágoras y Platón. Esta obra fue un trabajo más esotérico y místico, pero también influyó profundamente en la concepción de la matemática.

Pacioli falleció a sus 72 años en Florencia, Italia, en 1517.

luca pacioli

Actualmente, el trabajo de un contador va mucho más allá de la elaboración de balances o liquidación de impuestos. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas amplía que esta profesión implica interpretar y analizar datos económicos, auditar procesos internos, examinar la situación financiera y contribuir a la planificación estratégica de las organizaciones.

La función de los contadores resulta crucial para las personas en un contexto en el que las regulaciones cambian continuamente y los procesos de digitalización avanzan.