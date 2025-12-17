Video: un motociclista y el conductor de un auto se agarraron a las piñas en Almagro
Lo que empezó como una discusión devino en una lucha cuerpo a cuerpo en la calle, entre otros vehículos que estaban atascados en el Abasto.
Dos hombres se pelearon a golpes y empujones el lunes de esta semana en medio de un embotellamiento cerca del shopping de Abasto, en el barrio porteño de Almagro. Testigos de la escena capturaron el enfrentamiento y el video resultante se volvió viral.
Los protagonistas fueron un motociclista y el conductor de un auto, quienes quedaron en un atolladero junto a decenas de personas en la siempre concurrida zona de Gallo y Guardia Vieja, en Almagro. Según informó el sitio Infobae, la pelea se desarrolló poco antes de las 20.30, cuando el tránsito estaba detenido. "Bajáte, la con... de tu madre, ¡bajate!", fue la orden que impartió el motociclista mientras blandía su casco sobre el Fiat Cronos color gris que manejaba su eventual oponente.
El conductor del Cronos no reaccionó de entrada, pero el motociclista fue insistente hasta el punto en que le voló el espejo retrovisor izquierdo al auto y también dañó el parabrisas de adelante.
Por motivos que no trascendieron ambos hombres se bajaron de sus respectivos vehículos y dirimieron su disputa parados en medio de la calle Gallo. Como primera medida, el conductor del Cronos decidió no acalorarse de más y le roció gas pimienta en la cara al motociclista. Luego siguió su ruta.
Toda la secuencia, los gritos y el momento de tensión atrajo la atención de testigos desde los edificios de la zona, hasta que alguien llamó a la Policía. Personal de la Comisaría Comunal 5A de la Policía de la Ciudad se presentó poco después en esa esquina de Almagro, pero para entonces los protagonistas del altercado ya habían desaparecido.
Por ahora no se sabe en qué terminó la disputa entre el motociclista y el conductor del Cronos porque evidentemente ninguno de los dos tenía pensado quedarse demasiado tiempo a hacer de compadritos en el Abasto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario