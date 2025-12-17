Video: un motociclista y el conductor de un auto se agarraron a las piñas en Almagro

Los protagonistas fueron un motociclista y el conductor de un auto, quienes quedaron en un atolladero junto a decenas de personas en la siempre concurrida zona de Gallo y Guardia Vieja, en Almagro. Según informó el sitio Infobae, la pelea se desarrolló poco antes de las 20.30, cuando el tránsito estaba detenido. "Bajáte, la con... de tu madre, ¡bajate!", fue la orden que impartió el motociclista mientras blandía su casco sobre el Fiat Cronos color gris que manejaba su eventual oponente.