Moreno: asesinaron a un joven durante un robo cuando salía de un supermercado

asesinato motochorros moreno

Cuando regresaban del supermercado, ambos fueron sorprendidos por dos motochorros, uno de los cuales le pidió la mochila a Brandon, mientras los apuntaban con un arma.

El amigo de la víctima declaró que en ningún momento se resistió, pero que en el apuro la mochila se le trabó y fue encones cuando uno de los delincuentes le apuntó a la cabeza y le disparó.

Ambos motochorros escaparon de la escena y permanecen prófugo, mientras son intensamente buscados por la Policía.

Brandon fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue operado y quedó internado en terapia intensiva, pero murió al día siguiente.

“No le llevaron nada. Tenía una mochila con lo que había comprado, llevaba toda la mercadería. No se resistió y quiso darles todo”, contó Claudio, tío de la víctima, en diálogo con TN y mientras que la tía expuso la grave situación que se vive con la inseguridad: “Arrebataron la vida de un trabajador. Si te llevan todo, te matan igual. Si no te llevan nada, te matan igual. No puede ser así”.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Gabriel López. Al término de esta nota, no hay detenidos por el crimen de Brandon Maciel.