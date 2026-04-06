Último adiós en Morón: amigos y colegas de Mike Dee lo despidieron firmándole el ataúd

velorio mike dee3

Finalmente, sumó lo que se conocen como "líricas" en el ambiente musical urbano:

Desde las calles de Rosario, donde el break dance hacías girar

Tito, Mike D, un pionero, con la cultura en su ADN sin igual,

Rap, graffiti, DJ, MC, todo lo hacia a la par

Un verdadero artista, que el Hip Hop va a extrañar!

Con rimas que gritaban verdad, con un flow sin parar

Quería multiplicar la tribu, hacerla crecer y brillar

Pocos eran los raperos, pero él no se iba a callar

Sembrando la semilla, para que otros pudieran crear

La muerte se lo llevó, de manera injusta y cruel

Pero su legado sigue vivo, en el corazón de quien lo quiso bien

En cada beat, en cada letra, su espíritu sigue aquí

Su nombre en la historia, su arte en la pared

un ícono, un rapero que no se olvida

El señor Mike D, ¡un verdadero pionero del Hip Hop es usted!

@mustafayodaog líricas

Embed - Leandro Domé on Instagram: "Con todo el dolor de mi corazón y mi alma así te despido amigo mio. Te voy a extrañar toda la vida. Te recordaremos por lo que fuiste y lo que eras. Un real hiphop leyenda y pionero de este país. Rap auntentico y original. Un KRS one de Argentina. Tu música, tu legado siempre serán reconocidos por todos nosotros que te llevaremos por dentro en sentimiento y en espíritu, Jamás pero jamás te voy a olvidar. Siempre en estas fechas serás Homenajeado como se debe hermano. Sin chukus y sin amarillismo. Esto es de real a real por lo que tanto amamos. Adiós mi hermano Mike Dee. @mikedeemoron . Lindo momentos por todos los presentes recuerdos, firmas por todos los rappers que te queríamos. Mi eterno Tito te amo. Desde las calles de Rosario, donde el break dance hacías girar Tito, Mike D, un pionero, con la cultura en su ADN sin igual, Rap, graffiti, DJ, MC, todo lo hacia a la par Un verdadero artista, que el Hip Hop va a extrañar! Con rimas que gritaban verdad, con un flow sin parar Quería multiplicar la tribu, hacerla crecer y brillar Pocos eran los raperos, pero él no se iba a callar Sembrando la semilla, para que otros pudieran crear La muerte se lo llevó, de manera injusta y cruel Pero su legado sigue vivo, en el corazón de quien lo quiso bien En cada beat, en cada letra, su espíritu sigue aquí Su nombre en la historia, su arte en la pared un ícono, un rapero que no se olvida El señor Mike D, un verdadero pionero del Hip Hop es usted! @mustafayodaog líricas Q.E.P.D! Fuerza para su familia! @nucleoakatintasucia @frescolatemc @mustafayodaog @chiliflowparker @aesuno.beats @tuqu.ran @eldoctorlove @malandrodeamerica @xxlirione @orionxl @style.de.calle @giaso_ @obie.wanshot @neopistea @chino_cno @cabe_powerline @kingsizebarbershop @chiliflowparker @tortu_aka_oddm_ @tor2.bboy @totaim_ @pablodjhollywood @danieldjblack" View this post on Instagram