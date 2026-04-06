Último adiós en Morón: amigos y colegas de Mike Dee lo despidieron firmándole el ataúd
El encargado de compartir el estremecedor momento fue Leandro Dome, mánager y productor en el ámbito del hip-hop y el freestyle.
Mientras avanza la investigación en torno al asesinato de Roberto Martín Aleruzzo, conocido artísticamente como Mike Dee, sus familiares, colegas y amigos llevaron a cabo la dolorosa despedida en la Cochería Morón, ubicada en la calle Avenida Hipólito Yrigoyen 2044, en el partido de Morón.
Tras el estremecedor momento, Leandro Dome -mánager y productor en el ámbito del hip hop-, escribió unas sentidas palabras para quien consideraba un gran amigo: "Con todo el dolor de mi corazón y mi alma así te despido amigo mío. Te voy a extrañar toda la vida", comenzó.
Y añadió, emocionando a todos: "Te recordaremos por lo que fuiste y lo que eras. Un real hiphop leyenda y pionero de este país. Rap auténtico y original. Un KRS one de Argentina. Tu música, tu legado siempre serán reconocidos por todos nosotros que te llevaremos por dentro en sentimiento y en espíritu".
"Jamás pero jamás te voy a olvidar. Siempre en estas fechas serás homenajeado como se debe hermano. Sin chukus y sin amarillismo. Esto es de real a real por lo que tanto amamos. Adiós mi hermano Mike Dee", continuó.
Luego, se despidió destacando que aquellos raperos que se presentaron en el velatorio firmaron el ataúd de quien también era conocido como "Tito". "Lindo momentos por todos los presentes recuerdos, firmas por todos los rappers que te queríamos. Mi eterno Tito, te amo", agregó.
Finalmente, sumó lo que se conocen como "líricas" en el ambiente musical urbano:
Desde las calles de Rosario, donde el break dance hacías girar
Tito, Mike D, un pionero, con la cultura en su ADN sin igual,
Rap, graffiti, DJ, MC, todo lo hacia a la par
Un verdadero artista, que el Hip Hop va a extrañar!
Con rimas que gritaban verdad, con un flow sin parar
Quería multiplicar la tribu, hacerla crecer y brillar
Pocos eran los raperos, pero él no se iba a callar
Sembrando la semilla, para que otros pudieran crear
La muerte se lo llevó, de manera injusta y cruel
Pero su legado sigue vivo, en el corazón de quien lo quiso bien
En cada beat, en cada letra, su espíritu sigue aquí
Su nombre en la historia, su arte en la pared
un ícono, un rapero que no se olvida
El señor Mike D, ¡un verdadero pionero del Hip Hop es usted!
@mustafayodaog líricas
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