Quién era Mike Dee, el rapero que fue hallado muerto y enterrado en Morón
Tras estar desaparecido desde el martes 31 de marzo, el cantante fue hallado de la peor manera y ya hay dos detenidos en la causa por su homicidio.
La noticia del asesinato de Roberto Aleruzzo, conocido artísticamente como Mike Dee (o Mike D), sigue generando conmoción en Morón. Luego de que su familia perdiera su rastro el pasado martes 31 de marzo, el cantante fue hallado muerto y enterrado en un pozo ciego en el fondo de su casa de esa localidad este jueves 2 de abril.
IMPORTANTE: Cayó el prófugo por el crimen del rapero Mike Dee en Morón
El cuerpo estaba oculto bajo una heladera vieja que los asesinos colocaron para tapar la tierra removida. Fueron los propios vecinos, preocupados por no verlo, quienes ingresaron a la propiedad y alertaron a la policía tras notar estas irregularidades.
Los informes preliminares indican que Mike Dee fue asesinado a golpes, presentando heridas graves en la cabeza y una lesión cortante en el abdomen.
Al momento, hay un joven de 29 años detenido, de apellido Baladán, y otro hombre de 33 años, de apellido Ramsés, que cayó recientemente en manos de la Policía.
Las hipótesis que maneja la fiscalía de Morón incluyen un intento de robo de pertenencias o un conflicto relacionado con personas que solían frecuentar su casa para consumir alcohol o sustancias.
Quién era Mike Dee, el rapero hallado muerto y enterrado en Morón
Aleruzzo fue una figura histórica y pionera del hip-hop en Argentina, oriundo de Morón. Con 58 años, era un pilar del hip-hop nacional. Conocido en su barrio como "Tito", fue DJ, productor, b-boy y rapero. Formó parte del grupo La Bola Contraataca y fue uno de los activistas que ayudó a cimentar la cultura urbana en el país desde los años 80 y 90, llegando a participar en programas emblemáticos de la televisión argentina en su juventud.
Tras conocerse su muerte, la comunidad del hip-hop argentino lo está despidiendo como un referente que siempre mantuvo un perfil bajo y trabajó por la cultura desde la autogestión y el activismo. Sin lugar a dudas, una pérdida enorme para el género en el país.
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