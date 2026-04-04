Quién era Mike Dee, el rapero que fue hallado muerto y enterrado en Morón

Las hipótesis que maneja la fiscalía de Morón incluyen un intento de robo de pertenencias o un conflicto relacionado con personas que solían frecuentar su casa para consumir alcohol o sustancias.

Quién era Mike Dee, el rapero hallado muerto y enterrado en Morón

Aleruzzo fue una figura histórica y pionera del hip-hop en Argentina, oriundo de Morón. Con 58 años, era un pilar del hip-hop nacional. Conocido en su barrio como "Tito", fue DJ, productor, b-boy y rapero. Formó parte del grupo La Bola Contraataca y fue uno de los activistas que ayudó a cimentar la cultura urbana en el país desde los años 80 y 90, llegando a participar en programas emblemáticos de la televisión argentina en su juventud.

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Tras conocerse su muerte, la comunidad del hip-hop argentino lo está despidiendo como un referente que siempre mantuvo un perfil bajo y trabajó por la cultura desde la autogestión y el activismo. Sin lugar a dudas, una pérdida enorme para el género en el país.