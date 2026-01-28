Motochorros le robaron el auto a una mujer, los siguieron y detuvieron a uno en su casa
Un joven de 22 años fue arrestado en San Justo tras ser perseguido por el sistema de cámaras. El asalto quedó filmado y buscan al cómplice.
Un delincuente de 22 años fue detenido tras robarle el auto a una mujer en la localidad de Rafael Castillo en compañía de un cómplice. El seguimiento mediante las cámaras de vigilancia fue clave para dar con su paradero. Ahora, las autoridades buscan al segundo ladrón, que sigue prófugo.
El robo tuvo lugar en la calle Jean Jaures al 5900, en la mencionada localidad bonaerense del partido de La Matanza, donde dos motochorros armados interceptaron a una mujer que se encontraba dentro de su auto Chevrolet Onix estacionado. Uno de ellos la amenazó y la obligó a bajarse no sin antes sustraerle una bolsa con compras. La víctima no se resistió, les entregó las llaves y escapó caminando hacia la vereda.
Mientras tanto, los motochorros coordinaron una planificada maniobra e intercambiaban los lugares: el delincuente que había amenazado a la mujer se subió a la moto, y su cómplice tomó el control del auto.
Una vez que el segundo motochorro ya estaba dentro del vehículo, escapó del lugar siguiendo al otro, que se transportaba en la moto.
En paralelo, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) captaron en tiempo real el violento asalto a través de las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona y dieron aviso a los efectivos policiales sobre las características del robo.
Tras esto, y en coordinación con el sistema de videovigilancia, los policías pudieron seguir los movimientos de los motochorros y lograron identificar la ropa usada por uno de los asaltantes, un joven de 22 años.
De esta forma, los efectivos policiales siguieron al delincuente hasta su propia casa ubicada en San Justo, localidad cabecera del mencionado partido bonaerense, y lo detuvieron bajo un importante operativo de vigilancia.
En el lugar, los policías secuestraron teléfonos celulares y encontraron una moto que tenía la numeración adulterada, por lo que se presume que también había sido robada.
En tanto, la Justicia coordina ahora la búsqueda del otro delincuente, el cual permanece prófugo y podría ser detenido en las próximas horas a partir de la información recabada durante la investigación y el seguimiento de las cámaras de vigilancia.
