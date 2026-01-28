Motochorros le robaron el auto a una mujer, los siguieron y detuvieron a uno en su casa

Tras esto, y en coordinación con el sistema de videovigilancia, los policías pudieron seguir los movimientos de los motochorros y lograron identificar la ropa usada por uno de los asaltantes, un joven de 22 años.

Robo auto rafael castillo

De esta forma, los efectivos policiales siguieron al delincuente hasta su propia casa ubicada en San Justo, localidad cabecera del mencionado partido bonaerense, y lo detuvieron bajo un importante operativo de vigilancia.

En el lugar, los policías secuestraron teléfonos celulares y encontraron una moto que tenía la numeración adulterada, por lo que se presume que también había sido robada.

En tanto, la Justicia coordina ahora la búsqueda del otro delincuente, el cual permanece prófugo y podría ser detenido en las próximas horas a partir de la información recabada durante la investigación y el seguimiento de las cámaras de vigilancia.