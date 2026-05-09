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VTV: a partir de cuándo los autos 0km deben realizar la verificación

Sociedad

El Gobierno anunció un cambio de esquema con el objetivo de modernizar y agilizar este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.

El Gobierno anunció cambios en la VTV con el objetivo de mejorar y modernizar el trámite. 

El Gobierno anunció cambios en la VTV con el objetivo de mejorar y modernizar el trámite. 

El Gobierno nacional avanzó de manera firme con una propuesta para actualizar el sistema de Verificación Técnica Vehicular(VTV), también llamada Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La medida, oficializada a través del Decreto 139/2026 y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, tiene el objetivo modernizar y agilizar este trámite.

El procedimiento se realiza en centros habilitados donde se inspeccionan distintos puntos del auto como frenos, luces, neumáticos, dirección y suspensión. En caso de que un conductor circule sin este trámite vigente, puede enfrentar duras sanciones, que incluyen multas elevadas e incluso la retención del vehículo hasta regularizar la situación.

Lo que cambia en los plazos de verificación según la edad del auto y el kilometraje

Los plazos de la VTV varían según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, los autos particulares deben realizarla cuando superan los tres años de antigüedad o los 60.000 kilómetros, con algunas extensiones si no se sobrepasa cierto kilometraje.

En la Provincia de Buenos Aires, en cambio, la primera revisión se exige a los dos años desde la patentación, y luego se repite de forma anual en los vehículos más antiguos.

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Con este nuevo esquema, los autos 0km realizarán la primera verificación a los cinco años.

Con este nuevo esquema, los autos 0km realizarán la primera verificación a los cinco años.

El nuevo esquema propone cambios en la frecuencia de los controles según la edad del vehículo: los 0 km harían la primera verificación a los cinco años; los autos con entre cinco y diez años pasarían a controles cada dos años; y los que superen la década mantendrían la revisión anual.

El Gobierno argumenta que la mayoría de los siniestros viales se deben a fallas humanas, mientras que un porcentaje menor está vinculado a problemas mecánicos. También resaltan que los autos más modernos incorporan tecnologías de seguridad que reducen la probabilidad de fallas.

Otros detalles de los cambios

La iniciativa también apunta a sumar nuevos puntos de control para la VTV, incorporando concesionarias, talleres y centros técnicos habilitados. La idea es ampliar la disponibilidad del servicio, reducir los tiempos de espera y fomentar una mayor competencia entre prestadores.

De todos modos, cada jurisdicción tendrá la facultad de decidir si se adhiere al nuevo esquema y bajo qué condiciones. Por otro lado, se mantienen ciertos beneficios en el pago del trámite, aunque la verificación continúa siendo obligatoria. En la provincia, por ejemplo, pueden acceder a exenciones personas con discapacidad, jubilados y pensionados con ingresos reducidos.

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