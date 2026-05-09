VTV: a partir de cuándo los autos 0km deben realizar la verificación
El Gobierno anunció un cambio de esquema con el objetivo de modernizar y agilizar este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Gobierno nacional avanzó de manera firme con una propuesta para actualizar el sistema de Verificación Técnica Vehicular(VTV), también llamada Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La medida, oficializada a través del Decreto 139/2026 y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, tiene el objetivo modernizar y agilizar este trámite.
El procedimiento se realiza en centros habilitados donde se inspeccionan distintos puntos del auto como frenos, luces, neumáticos, dirección y suspensión. En caso de que un conductor circule sin este trámite vigente, puede enfrentar duras sanciones, que incluyen multas elevadas e incluso la retención del vehículo hasta regularizar la situación.
Lo que cambia en los plazos de verificación según la edad del auto y el kilometraje
Los plazos de la VTV varían según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, los autos particulares deben realizarla cuando superan los tres años de antigüedad o los 60.000 kilómetros, con algunas extensiones si no se sobrepasa cierto kilometraje.
En la Provincia de Buenos Aires, en cambio, la primera revisión se exige a los dos años desde la patentación, y luego se repite de forma anual en los vehículos más antiguos.
El nuevo esquema propone cambios en la frecuencia de los controles según la edad del vehículo: los 0 km harían la primera verificación a los cinco años; los autos con entre cinco y diez años pasarían a controles cada dos años; y los que superen la década mantendrían la revisión anual.
El Gobierno argumenta que la mayoría de los siniestros viales se deben a fallas humanas, mientras que un porcentaje menor está vinculado a problemas mecánicos. También resaltan que los autos más modernos incorporan tecnologías de seguridad que reducen la probabilidad de fallas.
Otros detalles de los cambios
La iniciativa también apunta a sumar nuevos puntos de control para la VTV, incorporando concesionarias, talleres y centros técnicos habilitados. La idea es ampliar la disponibilidad del servicio, reducir los tiempos de espera y fomentar una mayor competencia entre prestadores.
De todos modos, cada jurisdicción tendrá la facultad de decidir si se adhiere al nuevo esquema y bajo qué condiciones. Por otro lado, se mantienen ciertos beneficios en el pago del trámite, aunque la verificación continúa siendo obligatoria. En la provincia, por ejemplo, pueden acceder a exenciones personas con discapacidad, jubilados y pensionados con ingresos reducidos.
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