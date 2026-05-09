VTV: a partir de cuándo los autos 0km deben realizar la verificación

auto 0km.jpg Con este nuevo esquema, los autos 0km realizarán la primera verificación a los cinco años.

El nuevo esquema propone cambios en la frecuencia de los controles según la edad del vehículo: los 0 km harían la primera verificación a los cinco años; los autos con entre cinco y diez años pasarían a controles cada dos años; y los que superen la década mantendrían la revisión anual.

El Gobierno argumenta que la mayoría de los siniestros viales se deben a fallas humanas, mientras que un porcentaje menor está vinculado a problemas mecánicos. También resaltan que los autos más modernos incorporan tecnologías de seguridad que reducen la probabilidad de fallas.

Otros detalles de los cambios

La iniciativa también apunta a sumar nuevos puntos de control para la VTV, incorporando concesionarias, talleres y centros técnicos habilitados. La idea es ampliar la disponibilidad del servicio, reducir los tiempos de espera y fomentar una mayor competencia entre prestadores.

De todos modos, cada jurisdicción tendrá la facultad de decidir si se adhiere al nuevo esquema y bajo qué condiciones. Por otro lado, se mantienen ciertos beneficios en el pago del trámite, aunque la verificación continúa siendo obligatoria. En la provincia, por ejemplo, pueden acceder a exenciones personas con discapacidad, jubilados y pensionados con ingresos reducidos.