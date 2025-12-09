Movilización hacia el Congreso: redoblan la protesta contra la reforma laboral

También reclaman la actualización de los montos de los programas sociales y un bono de fin de año capaz de compensar la pérdida de poder adquisitivo que arrastran los sectores populares desde hace meses. Varios dirigentes señalaron que la reforma laboral propuesta implicaría un retroceso en derechos conquistados, mientras que el ajuste golpea con mayor fuerza a quienes dependen de ingresos informales o asistenciales.

La concentración en Plaza Congreso se desarrolla con un importante despliegue de seguridad, aunque sin incidentes hasta el momento. Voceros de las organizaciones anticiparon que la jornada incluirá discursos y actividades para visibilizar la situación de miles de trabajadores excluidos. La protesta, sin embargo, continuará durante gran parte de la tarde, en lo que se perfila como una de las manifestaciones más significativas de las últimas semanas.