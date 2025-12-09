Movilización hacia el Congreso: redoblan la protesta contra la reforma laboral
Tras levantar los bloqueos en los principales puentes del sur del Conurbano, las agrupaciones piqueteras avanzan hacia el Parlamento para profundizar su reclamo contra la reforma laboral y el ajuste.
La mañana comenzó con fuertes complicaciones en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Integrantes del Polo Obrero y de otras organizaciones sociales bloquearon durante varias horas el tránsito en Puente Pueyrredón y Puente La Noria, generando un embudo que afectó tanto a los vehículos que intentaban ingresar desde Avellaneda y Lomas de Zamora como a quienes circulaban por el tramo final de la Avenida General Paz.
Con el correr del mediodía, los manifestantes levantaron los cortes sobre ambos puentes, pero mantuvieron la interrupción sobre Avenida Mitre y comenzaron a movilizarse en columnas hacia la Plaza Congreso, epicentro elegido para visibilizar su rechazo a la reforma laboral y al ajuste económico. La convocatoria fue impulsada principalmente por sectores del Polo Obrero de la zona sur, aunque varias agrupaciones sociales comenzaron a sumarse a la marcha a medida que el operativo avanzaba hacia el centro porteño.
Las consignas son claras: denunciar el impacto de las políticas de ajuste en los sectores más vulnerables y frenar la iniciativa gubernamental de modificar el régimen laboral. La protesta coincidió con un paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ratificó su participación en la movilización y anunció acciones simultáneas en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano.
En el marco del paro, las columnas de ATE confluyeron con las de los movimientos piqueteros, reforzando el clima de tensión en una jornada marcada por múltiples focos de protesta. Los colectivos agrupados bajo Territorios en Lucha también se sumaron a la concentración, señalando que la situación social se encuentra en un punto crítico y que es necesario presionar al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que atiendan los reclamos de la economía popular.
Marcha al Congreso: cuáles son los ejes del reclamo
Las inmediaciones del Congreso empezaron a colmarse de banderas, bombos y asistentes que, pese al calor y a las demoras provocadas por los cortes, se movilizaron para hacer sentir sus demandas. Entre las consignas planteadas por las organizaciones aparece la oposición unánime al recorte de la AUH y de la Asignación Familiar, además del pedido de que se garantice trabajo bajo convenio con el pleno reconocimiento de derechos laborales.
También reclaman la actualización de los montos de los programas sociales y un bono de fin de año capaz de compensar la pérdida de poder adquisitivo que arrastran los sectores populares desde hace meses. Varios dirigentes señalaron que la reforma laboral propuesta implicaría un retroceso en derechos conquistados, mientras que el ajuste golpea con mayor fuerza a quienes dependen de ingresos informales o asistenciales.
La concentración en Plaza Congreso se desarrolla con un importante despliegue de seguridad, aunque sin incidentes hasta el momento. Voceros de las organizaciones anticiparon que la jornada incluirá discursos y actividades para visibilizar la situación de miles de trabajadores excluidos. La protesta, sin embargo, continuará durante gran parte de la tarde, en lo que se perfila como una de las manifestaciones más significativas de las últimas semanas.
