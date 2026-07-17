Muerte de Gaspi: qué reveló el informe preliminar del choque de helicópteros en Brasil

Por el contrario, el otro helicóptero sí fue monitoreado desde el momento del despegue hasta pocos instantes antes de la colisión. El último registro lo ubicó volando a unos 244 metros de altura y a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora.

El informe también confirmó que las rutas previstas para ambas aeronaves coincidían entre los puntos conocidos como Tachas y Piabas, precisamente el sector donde finalmente se produjo el choque, en las inmediaciones del barrio Recreio dos Bandeirantes.

Sin cajas negras y con buen clima

Uno de los helicópteros destrozado luego del choque

Los investigadores también señalaron que ninguno de los helicópteros contaba con registradores de datos de vuelo (FDR) ni con registradores de voz de cabina (CVR), conocidos popularmente como "cajas negras". Sin embargo, el Cenipa aclaró que la normativa vigente no exigía que estas aeronaves estuvieran equipadas con esos dispositivos.

Otro aspecto descartado por el informe fue la influencia del clima. Según los registros meteorológicos del aeropuerto de Jacarepaguá, las condiciones al momento del accidente eran favorables para volar: había buena visibilidad, vientos leves y no existían restricciones para las operaciones aéreas.

Tras la colisión, una cámara de seguridad registró los dramáticos segundos posteriores al impacto. En las imágenes se observa cómo un de los helicópteros pierde el control, cae rápidamente y explota al tocar tierra en un predio alquilado por la automotriz BYD. El incendio alcanzó varios vehículos eléctricos estacionados en el lugar y provocó nuevas explosiones que pudieron verse desde distintos puntos de la ciudad.

La otra aeronave cayó sin incendiarse y fue hallada con el tren de aterrizaje retraído. Mientras continúa el análisis de los restos y de toda la documentación recopilada, el Cenipa aclaró que el informe difundido es preliminar y que la investigación seguirá adelante para reconstruir con precisión la secuencia previa a la tragedia.