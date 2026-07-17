Muerte de Gaspi: qué reveló el informe preliminar del choque de helicópteros en Brasil
Se conocieron detalles clave del accidente aéreo en Río de Janeiro en el que murió el youtuber argentino.
A poco más de un mes del trágico choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro que provocó la muerte de seis personas, entre ellas el youtuber Gaspi y el cineasta Lucas Vigniale, las autoridades brasileñas dieron a conocer los primeros resultados de la investigación.
El informe preliminar del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de Brasil reveló detalles sobre los planes de vuelo de ambas aeronaves y puso el foco en un dato que llamó especialmente la atención de los investigadores: uno de los helicópteros realizó lo que describieron como un "vuelo invisible".
De acuerdo con la documentación difundida, ambas aeronaves tenían previsto recorrer Rutas Especiales de Helicópteros (REH) que coincidían en un mismo tramo.
El helicóptero con matrícula PR-DJJ había despegado desde el aeropuerto Santos Dumont rumbo a Guaratiba solo con el piloto Charles Marsillac a bordo. Por su parte, el PP-MAC partió desde Jacarepaguá hacia Angra dos Reis y transportaba al piloto Alexandre Souza junto a cuatro pasajeros: Gaspar Prim, Lucas Vigniale, Lucas Frota y el músico estadounidense Oliver Tree.
El misterio del "vuelo invisible"
Uno de los puntos más importantes del informe es que el helicóptero PP-MAC, donde viajaban Gaspi y Vigniale, nunca apareció registrado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab) durante todo el trayecto. Esa ausencia total de rastreo llevó a los investigadores a definir la situación como un "vuelo invisible", un elemento que ahora se convirtió en una de las principales líneas de análisis para determinar qué ocurrió antes del choque.
Por el contrario, el otro helicóptero sí fue monitoreado desde el momento del despegue hasta pocos instantes antes de la colisión. El último registro lo ubicó volando a unos 244 metros de altura y a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora.
El informe también confirmó que las rutas previstas para ambas aeronaves coincidían entre los puntos conocidos como Tachas y Piabas, precisamente el sector donde finalmente se produjo el choque, en las inmediaciones del barrio Recreio dos Bandeirantes.
Sin cajas negras y con buen clima
Los investigadores también señalaron que ninguno de los helicópteros contaba con registradores de datos de vuelo (FDR) ni con registradores de voz de cabina (CVR), conocidos popularmente como "cajas negras". Sin embargo, el Cenipa aclaró que la normativa vigente no exigía que estas aeronaves estuvieran equipadas con esos dispositivos.
Otro aspecto descartado por el informe fue la influencia del clima. Según los registros meteorológicos del aeropuerto de Jacarepaguá, las condiciones al momento del accidente eran favorables para volar: había buena visibilidad, vientos leves y no existían restricciones para las operaciones aéreas.
Tras la colisión, una cámara de seguridad registró los dramáticos segundos posteriores al impacto. En las imágenes se observa cómo un de los helicópteros pierde el control, cae rápidamente y explota al tocar tierra en un predio alquilado por la automotriz BYD. El incendio alcanzó varios vehículos eléctricos estacionados en el lugar y provocó nuevas explosiones que pudieron verse desde distintos puntos de la ciudad.
La otra aeronave cayó sin incendiarse y fue hallada con el tren de aterrizaje retraído. Mientras continúa el análisis de los restos y de toda la documentación recopilada, el Cenipa aclaró que el informe difundido es preliminar y que la investigación seguirá adelante para reconstruir con precisión la secuencia previa a la tragedia.
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