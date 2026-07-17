Aerolíneas Argentinas sumó un vuelo especial a Nueva York para ir a ver la final del Mundial 2026
Desde la compañía anunciaron que ya están a la venta los pasajes para el vuelo que se sumó a último momento y sale de Buenos Aires el 18 de julio.
Aerolíneas Argentinas anunció este viernes la venta de pasajes para el tercero de sus vuelos especiales desde Buenos Aires a Nueva York, con el tiempo justo para llegar a ver la final del Mundial 2026.
Menos de 24 horas después de que explotaran las búsquedas en la web desde Argentina para sacar pasajes a Nueva York, Aerolíneas Argentinas anunció el primero de sus servicios especiales a la Gran Manzana, que parte este viernes, 17 de julio, desde el Aeropuerto de Ezeiza.
Quienes hayan quedado "en el aire" con el tema pasajes todavía pueden recurrir a los vuelos del sábado 18 de julio con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, que están a la venta en dólares o pesos a través de la web oficial de la aerolínea de bandera.
Los vuelos del 18 de julio saldrán a las 9 y 22, así que quienes arranquen el viaje a la noche llegarán a Estados Unidos a las 7.30 de la mañana, justo a tiempo para pasar por Migraciones y salir para el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.
Para la tarde de este viernes Google Maps ya reportaba casi 2 horas de viaje en auto entre JFK y el MetLife Stadium, pero el domingo el tiempo puede ser mayor dado el tránsito.
Por otra parte, quienes deseen subirse a la ilusión de presenciar el partido de la Selección argentina contra España por la final del Mundial 2026 tendrán que apurarse porque los únicos pasajes que todavía subsisten en Aerolíneas Argentinas son los de Economy, con un valor de entre $4.310.429 y $4.924.874 (sin impuestos).
También hay un puñado de plazas disponibles en Business por $6.153.764 para el vuelo de las 22.
De acuerdo con los datos relevados por la empresa turística Despegar, las búsquedas de vuelos hacia la sede de la final crecieron un impactante 6.000% en comparación con las últimas dos semanas.
Hasta el jueves de esta semana, los precios para viajar a ver a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 estaban así:
- Desde Buenos Aires: Vuelos del 18 al 21 de julio por un valor de $4.008.339, operando con una escala tanto a la ida como a la vuelta.
- Desde Atlanta: Conectividad directa de ida y vuelta, para las mismas fechas, con un costo base de $982.517 que además incluye equipaje de mano.
- Desde Miami: Pasajes del 18 al 21 de julio a $601.351, realizando una escala a la ida y tramo directo para el regreso con equipaje de mano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario