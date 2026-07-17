Aerolíneas Argentinas sumó un vuelo especial a Nueva York para ir a ver la final del Mundial 2026

Por otra parte, quienes deseen subirse a la ilusión de presenciar el partido de la Selección argentina contra España por la final del Mundial 2026 tendrán que apurarse porque los únicos pasajes que todavía subsisten en Aerolíneas Argentinas son los de Economy, con un valor de entre $4.310.429 y $4.924.874 (sin impuestos).

También hay un puñado de plazas disponibles en Business por $6.153.764 para el vuelo de las 22.

De acuerdo con los datos relevados por la empresa turística Despegar, las búsquedas de vuelos hacia la sede de la final crecieron un impactante 6.000% en comparación con las últimas dos semanas.

Hasta el jueves de esta semana, los precios para viajar a ver a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 estaban así: