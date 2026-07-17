Robo y operativo cerrojo en Villa Urquiza: así cayó la banda de "hombres araña"

En detalle, uno de los colombianos, de 51 años, tiene antecedentes por robo agravado, robo y hurto agravado, cometidos entre 2021 y 2025, mientras que otro de sus cómplices, argentino de 35 años, registra siete antecedentes por robo y tentativa de robo entre 2018 y 2021. El tercer integrante de la banda también es colombiano y tiene 24 años.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos policiales secuestraron una mochila negra que contenía destornilladores, un criquet y distintos manojos de llaves, entre otros elementos utilizados por la banda para llevar adelante los robos.

En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, con intervención de la Secretaría N° 162.