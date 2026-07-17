Robo y operativo cerrojo en Villa Urquiza: así cayó la banda de "hombres araña"
Tres delincuentes con antecedentes intentaron robar en un departamento, pero fueron detenidos por la Policía de la Ciudad.
Un operativo cerrojo de la Policía de la Ciudad permitió detener a tres delincuentes que intentaron robar en un departamento de un edificio del barrio porteño de Villa Urquiza bajo la modalidad de “hombre araña”.
El hecho ocurrió la noche del viernes 26 de junio, cuando una vecina llamó al 911 para alertar que había visto a dos hombres trepar al balcón del primer piso de un edificio ubicado sobre la calle Nahuel Huapí al 5400 y que luego habían escapado por la calle Andonaegui.
A los pocos minutos, ingresó otro llamado al 911, esta vez realizado por el conductor de una ambulancia, quien informó que había visto a dos hombres salir corriendo del mismo edificio y subir a un Renault 12 gris oscuro junto a un tercer cómplice. El testigo fue clave para los investigadores ya que pudo aportar la patente del vehículo utilizado para la fuga.
Con esos datos, la Policía de la Ciudad emitió la alerta e inició un operativo cerrojo en la zona. Minutos después, localizaron el auto unos a unas 20 cuadras del edificio, en la intersección de avenida De los Constituyentes y Núñez.
"Hombres araña" en Villa Urquiza: quiénes son los detenidos
Los tres delincuentes fueron identificados y detenidos en el lugar. Según detallaron fuentes policiales se trata de un ciudadano argentino y dos colombianos, todos domiciliados en el Conurbano y con antecedentes penales.
En detalle, uno de los colombianos, de 51 años, tiene antecedentes por robo agravado, robo y hurto agravado, cometidos entre 2021 y 2025, mientras que otro de sus cómplices, argentino de 35 años, registra siete antecedentes por robo y tentativa de robo entre 2018 y 2021. El tercer integrante de la banda también es colombiano y tiene 24 años.
Durante la requisa del vehículo, los efectivos policiales secuestraron una mochila negra que contenía destornilladores, un criquet y distintos manojos de llaves, entre otros elementos utilizados por la banda para llevar adelante los robos.
En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, con intervención de la Secretaría N° 162.
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